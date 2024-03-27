Вы удивитесь: в каком месяце на самом деле надо сажать тюльпаны

Все садоводы, которые имеют небольшой участок, хотят видеть рядом с другими цветами тюльпаны, которые имеют просто невероятный вид, когда расцветают. Впрочем, когда же сажать тюльпаны людям, которые хотят видеть свой сад в весенних цветах? Давайте попробуем разобраться.

На самом деле тюльпаны высаживают осенью. Это важно делать для того, чтобы дать луковицам перезимовать в почве. А еще такая поздняя посадка предотвращает болезни тюльпанов, которые могут нанести вред листьям и цветам. Посадка тюльпанов, к примеру, в ноябре способствует закаливанию.

Читайте также Тюльпаны будут стоять в вазе вдвое дольше: есть одна неожиданная вещь, которую надо бросить в воду

Когда сажать тюльпаны весной

Но если у вас не было возможности посадить тюльпаны осенью, то ничего страшного не произойдет, если это сделать весной. Сначала обратите внимание на температуру воздуха. Она должна колебаться в пределах 9 – 10°C тепла. Такая температура стабилизируется на конец марта – начало апреля.

Чтобы посадить тюльпаны, вам надо выбрать место, на которое будет больше всего падать солнечного света, а еще оно должно быть защищенным от ветра. Не бойтесь, если тюльпаны не будут очень пышно цвести, но это произойдет уже следующей весной.

Є три варианта высадки весенних тюльпанов:

в горшки с последующей пересадкой в грунт;

сразу в грунт;

в большие горшки без дальнейшей пересадки.



Сажать тюльпаны весной можно в апреле / Фото Pexels

Как правильно сажать тюльпаны

Для посадки тюльпанов вам надо подготовить луковицы и почву. Они должны быть крепкими и сухими, без трещин и плесени. В почву надо внести минеральные удобрения. Это может быть компост или навоз. Поверхность грядки разровняйте граблями.

Выкопайте лунки глубиной 5 сантиметров для небольших луковиц и глубиной 10 сантиметров для больших луковиц. В лунки укладывайте луковицы острием вверх и засыпайте почвой.

Чтобы тюльпаны уплотнились в почве, не забывайте их поливать. Подкармливать цветы можно калиевыми, фосфорными или азотными удобрениями.

Для посадки тюльпанов в горшок, на дно надо всыпать слой камешков, а почву сделать рыхлой. Опытные садоводы советуют именно с горшков начать высадку, поскольку так вам будет проще за ними ухаживать.