Когда сеять капусту на рассаду в 2025 году: будет расти лучше, чем в прошлом году

Весна уже приближается, поэтому многие огородники начинают браться за рассаду овощей. Если правильно подойти к лучшей дате посева рассады, то можно достичь хорошего урожая.

Своевременный посев капусты на рассаду поможет собрать урожай в несколько раз быстрее, пишет 24 Канал. Чтобы достичь лучших результатов, нужно знать, как правильно сажать овощи.

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Когда сеять капусту на рассаду

Вырастить кочаны капусты можно весом до нескольких килограммов, важно лишь определить идеальное время для посева капусты, чтобы она хорошо росла. Белокочанная капуста является широко популярной в наших регионах, поэтому ее сажают довольно часто.

Если начать быстрее выращивать рассаду капусты, то можно в разы ускорить созревание кочанов. Некоторые огородники начинают сеять капусту на рассаду уже с февраля, впрочем здесь все зависит от сорта и региона. Среднеспелые сорта капусты можно сеять в марте, а позднеспелые – в апреле.



Капусту уже можно начинать сеять на рассаду / Фото Pexels

Ориентируясь на лунный календарь и климатические особенности, лучшим сроком посева является конец февраля – начало марта. Конец февраля для многих областей оказался несколько холодным, поэтому лучше всего начинать выращивать капусту в первых числах или середине марта.

Для нормального роста капуста требует прохладной погоды, поэтому стоит дождаться, когда минус полностью сойдет. Если рассада будет высажена на открытом воздухе. Тогда ее нужно накрыть агроволокном.

Перед посадкой нужно обязательно подготовить семена. Для дезинфицирования заверните их в тройной слой марли и опустите в горячую воду (до 60 градусов) на 20 минут. После такой обработки их нужно положить в холодильник на нижнюю полку всего на несколько минут, чтобы сделать рассаду устойчивой к перепадам температуры.

Чтобы семена быстрее проросли, обеспечьте им регулярный полив и убедитесь в том, что капуста получает много солнечных лучей.