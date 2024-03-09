Зелень не боится холода или заморозков, которые еще могут внезапно ударить до конца марта, однако сажать ее надо уже тогда, когда немного потеплеет.

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Когда сеять петрушку

Лучше всего сажать петрушку в марте или апреле. Если почва прогрета, тогда можете смело сеять семена. По лунному календарю, лучше всего ето делать в такие дни:

1 – 3, 23 – 26, 28 – 31 марта;

22, 24 – 27 апреля;

4, 22 – 24 мая.

Если посеете петрушку в конце апреля и в начале марта, то можете ожидать хороший урожай уже в июне и июле. Чтобы зелень выросла уже в первые летние дни – сейте петрушку в марте.



Когда сеять петрушку в 2024 году / Фото Pexels

Замачивание семян петрушки

Чтобы получить хороший урожай зелени, семена петрушки надо замочить перед посевом. Впрочем это делать не обязательно.

Разложите семена на чистую марлю, поставьте на блюдце и смочите водкой. Через 15 минут промойте чистой водой. Уже после этой короткой процедуры семена можно сеять в почву.

Как сеять петрушку

Для петрушки нужна грядка, на которую будет светить солнце в течение всего дня. Сухие семена сейте на глубину 2 сантиметра, между посадками сохраняйте расстояние в 3 сантиметра, а между рядами – 20 сантиметров. Сажать петрушку лучше утром или в день, от вечернего посева откажитесь.