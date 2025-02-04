В посеве помидоров на рассаду очень важно не пропустить правильное время – не высадить слишком рано, чтобы растения не вытянулись, и не слишком поздно, чтобы плоды успели созреть, сообщает 24 Канал. Поэтому нужно разобраться с удачными датами для посева.

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Какое лучшее время для посева помидоров?

Оптимальным временем для посадки рассады в 2025 году считается время от середины февраля и до марта, а иногда даже – до середины апреля – в зависимости от региона. Также на срок посадки рассады может влиять и определенный сорт помидоров и срок их созревания.

Вот когда сажать различные группы помидоров:

раннего срока созревания – с момента посева созревают за 80 – 105 дней;

среднего срока созревания – у них срок созревания составляет 110 – 120 дней;

позднего срока созревания – первые плоды появятся через 125 – 140 дней после посева семян.

Наиболее благоприятные дни для посева помидоров в феврале – это 24, 25 и 26 февраля. А в марте советуют сажать помидоры 1 – 3, 24 – 25 и 29 – 31 чисел.



Помидоры нужно сеять вовремя / Фото Pexels

Как сеять помидоры на рассаду?

Выбрать правильное время для посева помидоров – это только половина дела. А для того, чтобы рассада выросла здоровой, очень важно тщательно соблюдать несколько правил. Вот как сажать рассаду помидоров.

Сначала нужно подготовить специальные емкости для будущей рассады: это могут быть стаканчики, специальные контейнеры или торфяные горшки. Главное, чтобы посуда имела дренажные отверстия.

Также нужно выбрать качественную почвосмесь – для этого подойдет универсальный грунт, или специальная земля для рассады. Половину емкости для рассады нужно наполнить почвой и положить сверху семена помидоров – по 3 штуки, чтобы потом выбрать сильные ростки. Сверху присыпьте тонким слоем земли и утрамбуйте пальцем.

После этого сеянцы нужно полить и накрыть пленкой, а емкости хранить в теплом месте, пока не сойдут ростки.