Будете иметь несколько урожаев за сезон: вот когда сажать щавель весной

Щавель – это популярный листовой овощ, который можно использовать и во время приготовления салатов, и первых блюд. Кроме того, щавель хорошо консервируется и это та зелень, которую можно собрать уже достаточно рано.

Многие садоводы и огородники выращивают у себя на участке щавель – а все потому, что это очень неприхотливое растение, не требующее особого ухода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket.

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Как правильно посадить щавель?

Для щавеля, который быстро растет и развивается, очень важно подобрать правильный участок – солнечный, где рано сходит снег. Удобнее всего высаживать его всегда на высокие грядки – так и листья собирать проще, и ухаживать за культурой. Вот еще несколько важных требований для выращивания щавеля на огороде:

участок должен быть без подтоплений;

почва не должна быть тяжелой – суглинок, супесь или торфяник;

почва должна быть плодородной – во время закладки грядок внесите компост, перегной;

земля должна быть слабокислая.

Щавель может выносить легкое затенение, поэтому участок среди плодовых деревьев для него вполне подойдет. Но учитывайте, что в таком месте он вырастет позже, чем на солнце. Впрочем, есть и плюс – в такой локации щавель дольше сохранит свежесть листьев. Даже при условии минимального ухода получить урожай сочной зелени щавеля очень просто – и это еще одна причина, почему его точно нужно посадить на участке.

Для того, чтобы щавель рос лучше, нужно не забыть и о подкормке – и мы уже рассказывали, что заложить весной в почву, чтобы все росло, как на дрожжах.

Время созревания щавеля зависит от сорта – ранние, например "Изумрудный король", можно собирать уже через 20 – 30 дней после посева, а вот средним сортам нужно уже 1,5 месяца. За сезон листья можно срезать несколько раз.



Щавель нужно сажать правильно / Фото Pexels

Когда сеять щавель?

Сеять щавель можно трижды в год – весной, летом и осенью. Летом советуют высевать его в июне-июле, после того, как соберете ранние овощные культуры. Тогда щавель успевает окрепнуть, и в следующем году даст мощный и ранний урожай.

А вот весной его сажают как можно раньше – тогда можно будет быстро получить зелень. Осенью идеальным временем для посева будет октябрь-ноябрь – с учетом, что до устойчивых заморозков семена не должны прорасти.