Когда надо выкапывать чеснок в сентябре: названы первые признаки

Чеснок с огорода надо собирать только тогда, когда он полностью созреет. От этого зависит его качество и вкус, поэтому важно понимать, в какой именно период его надо собирать с грядок.

Прежде всего надо обращать внимание на листья – они должны быть желтыми. Если они еще и начали подсыхать на концах, то это прямой признак того, что он уже созрел и его можно собирать.

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Вторым признаком зрелости является мешочек, в котором хранятся семена. Когда бульбочка разрывается, то урожай уже можно собирать. Что интересно, огородники советуют это делать в теплую и солнечную погоду. После выкапывания корней стебли срезать не надо. Сначала надо подождать 2 недели, чтобы чеснок хорошо просушился.

В это время головки чеснока еще смогут получить определенное количество питательных веществ, которые поступят из корней и стеблей.



Чеснок можно собирать уже в сентябре / Фото Pexels

В зимнее время чеснок надо хранить при температуре от 0 до +4 °C. Если будете использовать чеснок постоянно, то сложите его в стеклянную банку в кухонном шкафу. А весь собранный урожай можно держать в подвале в ящике.

В общем чеснок, который был посажен осенью, чаще всего выкапывают уже в начале сентября. Лето было достаточно теплым, поэтому овощи точно уже созрели и готовы к выкапыванию. Однако помните, что выкапывать чеснок надо не лопатой, а вилами, чтобы не повредить головки чеснока.