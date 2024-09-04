Многие огородники высаживают на грядках озимый чеснок – все для того, чтобы раньше собрать урожай. Впрочем, важно понимать, что не после любого растения культура будет хорошо развиваться. Поэтому, есть несколько растений, после которых высаживать чеснок не рекомендуют.

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После чеснока

Большинство огородников, которые уже имеют некоторый опыт в выращивании растений, знают, что нельзя высаживать одинаковую культуру два года подряд на том же месте. Овощ в таком случае вырастет мелким и не будет иметь приятного вкуса. А все потому, что его предшественник уже забрал из почвы все полезные питательные вещества.

После корнеплодов

Возможно, вы думали посадить чеснок после моркови или свеклы? Что ж, самое время отказаться от этой идеи. Существует правило севооборота, и после корнеплодов огородники высаживают только те культуры, которые дают урожай над землей, и наоборот.

Корнеплоды выносят из почвы очень много питательных элементов, которые будут нужны чесноку. Поэтому стоит избегать посадки культуры на тех местах, где ранее выращивались картофель, морковь, лук, свекла и редис.



Чеснок нельзя сажать после картофеля / Фото Pexels

А с луком и картофелем существует еще одна проблема: они имеют риск "обменяться" болезнями и вредителями с чесноком, если тот будет расти после них на грядке.

После зелени и пряностей

Чеснок нельзя сажать на грядках, где раньше росли укроп и петрушка. Также советуют не высаживать его и после пряных трав – базилика, розмарина и тимьяна. Дело в том, что они оставляют в земле следы масел и химических элементов, которые потом негативно повлияют на рост и развитие чеснока.

После помидоров, баклажанов и перцев

Нельзя сажать чеснок и на таких грядках, ведь в почве могут накопиться различные заболевания, что перекинутся на новую культуру. Кроме того, предыдущие растения уже вытащили из земли все питательные вещества, что понадобятся для роста и чеснока.

Не советуют высаживать чеснок и на участки, куда в этом году вносили навоз: овощ тогда нарастит обильную ботву, однако рыхлые головки. Также он будет более уязвимым к грибковым заболеваниям.

Где посадить озимый чеснок?

Идеально будет расти чеснок после патиссонов, кабачков, тыкв, огурцов и капусты. Также можно посадить культуру и после бобовых – тогда она даст неплохой урожай. Чеснок любит нейтральный грунт или такой, что имеет пониженную кислотность и умеренный уровень влажности. Для посадки выбирайте хорошо освещенные места и избегайте низин, где может скапливаться влага.