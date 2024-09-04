Чимало городників висаджують на грядках озимий часник – все для того, аби раніше зібрати врожай. Втім, важливо розуміти, що не після будь-якої рослини культура буде добре розвиватися. Отож, є кілька рослин, після яких висаджувати часник не рекомендують.

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Після часнику

Більшість городників, які вже мають деякий досвід у вирощуванні рослин, знають, що не можна висаджувати однакову культуру два роки поспіль на тому ж місці. Овоч у такому випадку виросте дрібним і не матиме приємного смаку. А все через те, що його попередник вже забрав із ґрунту усі корисні поживні речовини.

Після коренеплодів

Можливо, ви думали посадити часник після моркви чи буряка? Що ж, саме час відмовитися від цієї ідеї. Існує правило сівозміни, і після коренеплодів городники висаджують тільки ті культури, які дають урожай над землею, і навпаки.

Коренеплоди виносять з ґрунту дуже багато поживних елементів, які будуть потрібні часнику. Тож варто уникати посадки культури на тих місцях, де раніше вирощувалися картопля, морква, цибуля, буряк та редис.



Часник не можна садити після картоплі / Фото Pexels

А з цибулею та картоплею існує ще одна проблема: вони мають ризик "обмінятися" хворобами та шкідниками з часником, якщо той ростиме після них на грядці.

Після зелені та прянощів

Часник не можна садити на грядках, де раніше росли кріп та петрушка. Також радять не висаджувати його й після пряних трав – базиліка, розмарину та чебрецю. Річ у тому, що вони залишають у землі сліди олій та хімічних елементів, які потім негативно вплинуть на ріст та розвиток часнику.

Після помідорів, баклажанів та перців

Не можна садити часник і на таких грядках, адже в ґрунті можуть накопичитися різноманітні захворювання, що перекинуться на нову культуру. Окрім того, попередні рослини вже витягли з землі усі поживні речовини, що знадобляться для росту і часнику.

Не радять висаджувати часник і на ділянки, куди цього року вносили гній: овоч тоді наростить рясне бадилля, проте рихлі голівки. Також він буде більш вразливим до грибкових захворювань.

Де посадити озимий часник?

Ідеально ростиме часник після патисонів, кабачків, гарбузів, огірків та капусти. Також можна посадити культуру і після бобових – тоді вона дасть непоганий врожай. Часник полюбляє нейтральний ґрунт або ж такий, що має знижену кислотність та помірний рівень вологості. Для посадки обирайте добре освітлені місця та уникайте низин, де може скупчуватися волога.