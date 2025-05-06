Когда убирать на кладбище в мае: успейте до Зеленых праздников

Уборка на кладбищах является обязательным перед большими праздниками. Украинцы ухаживают за могилами перед Пасхой или Зелеными праздниками, поэтому далее расскажем, когда именно надо убирать в мае.

Пасха уже прошла, поэтому большинство могил чистые и убранные, пишет 24 Канал. Впрочем, в весеннюю пору часто вырастает лишняя трава или сорняки, которые надо убрать, а через месяц придется тщательно убирать с сапой, чтобы навести идеальный порядок.

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Когда убирать на кладбище в мае

Троица или Зеленые праздники, как говорят в народе, в 2025 году приходится на воскресенье, 8 июня. Для того, чтобы на кладбище было чисто и опрятно, могилы стоит убирать в последнюю неделю мая – с 26 по 31 мая.

В общем, никакого правила, когда именно надо убирать на кладбище – нет. Все зависит только от свободного времени. По желанию, можно убрать на могиле в середине мая, а тогда прийти еще раз в конце. Таким образом можно облегчить работу, поскольку за 2 недели сорняков вырастет значительно меньше и возиться на кладбище будет легче.



Убирать на кладбище надо в конце мая / Фото Pexels

Помните, что убирать на кладбище можно с утра и до захода солнца. Лучше не задерживайтесь на кладбище после 20 часов вечера. Вечером нельзя ни находиться на кладбище, ни что-то убирать.

Также не следует забывать, что ни в коем случае нельзя убирать на кладбище в воскресенье. В этот день нельзя заниматься никакими домашними делами и возиться на огороде.

В воскресенье после церковного богослужения можно прийти на могилы близких и родственников, зажечь свечу или принести свежие цветы. К слову, почему нельзя нести искусственные цветы на кладбище мы рассказали в нашем материале.