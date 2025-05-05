За упокой умерших принято класть свечу и цветы, пишет 24 Канал. Некоторые верующие все еще продолжают нести искусственные цветы, чтобы они дольше стояли, однако далее расскажем, почему этого делать не стоит.

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Почему нельзя брать на кладбище искусственные цветы

Частью православной традиции является чествование памяти умерших молитвой и цветами, которые являются символом нашей любви и уважения. Священники против искусственных цветов, поскольку они не имеют никакого символизма жизни. Они не вянут, но на солнце выцветают, а с дождями загрязняются.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие растения можно посадить на кладбище в мае. При выборе следует учитывать, чтобы они были неприхотливы и хорошо росли без полива даже длительное время.

В христианстве цветы символизируют бренность земной жизни. Живые цветы обладают способностью расцветать, а потом увядать. Это и свидетельствует о кратковременности человеческого бытия и о надежде на воскресение и жизнь вечную. А вот искусственные цветы не передают никакого тепла человеческой души.

В последнее время все больше людей против таких цветов, поскольку они из пластика, который не разлагается в природе и несет вред Божьему творению.



На кладбище стоит нести живые цветы / Фото Pexels

Сжигать пластик запрещено, поскольку канцерогены очень высоки. Это вредит не только людям, но и негативно влияет на окружающую среду. Сожжение цветов приводит к выбросам токсичных веществ в воздухе, которые вызывают заболевания, среди которых рак. Закапывать цветы с кладбища тоже нельзя, потому что время разложения бумаги и пластика, пропитанный парафином – очень длительный.

Священники говорят, что когда мы несем на кладбище искусственные цветы, то пренебрегаем символику жизни и смерти и вредим земле. С христианской точки зрения, живая молитва, зажженная свеча и живые цветы – это проявление любви и памяти. На кладбище стоит приносить от 2 до 8 цветков.