За упокій померлих заведено класти свічку та квіти, пише 24 Канал. Деякі віряни все ще продовжують нести штучні квіти, щоб вони довше стояли, однак далі розповімо, чому цього робити не варто.

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Чому не можна брати на цвинтар штучні квіти

Частиною православної традиції є вшановування пам’яті померлих молитвою й квітами, які є символом нашої любові та поваги. Священники проти штучних квітів, оскільки вони не мають ніякого символізму життя. Вони не в’януть, але на сонці вицвітають, а з дощами забруднюються.

До речі, раніше ми вже розповідали, які рослини можна посадити на кладовищі у травні. Під час вибору варто враховувати, аби вони були невибагливі та добре росли без поливу навіть тривалий час.

У християнстві квіти символізують тлінність земного життя. Живі квіти мають здатність розквітати, а тоді в’янути. Це й свідчить про короткочасність людського буття й про надію на воскресіння й життя вічне. А от штучні квіти не передають ніякого тепла людської душі.

Останнім часом все більше людей проти таких квітів, оскільки вони з пластику, який не розкладається в природі й несе шкоду Божому творінню.



На цвинтар варто нести живі квіти / Фото Pexels

Спалювати пластик заборонено, оскільки канцерогени є дуже високими. Це шкодить не лише людям, але й негативно впливає на довкілля. Спалення квітів призводить до викидів токсичних речовин у повітрі, які викликають захворювання, серед яких рак. Закопувати квіти з цвинтаря теж не можна, бо час розкладу паперу й пластику, що просочений парафіном – дуже тривалий.

Священники кажуть, що коли ми несемо на кладовище штучні квіти, то зневажаємо символіку життя і смерті та шкодимо землі. З християнської точки зору, жива молитва, запалена свічка й живі квіти – це є прояв любові та пам’яті. На цвинтар варто приносити від 2 до 8 квіток.