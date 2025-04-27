Когда вы выбираете растения для посадки на кладбище, нужно учитывать несколько факторов: они не должны требовать много ухода, не должны требовать много полива, а также должны цвести в течение целого сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

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Тысячелистник

Тысячелистник – это замечательный многолетник, что можно высадить на кладбище. Он отличается большим количеством мелких листочков, визуально напоминающих хвою. Кроме того, он достаточно высокий и имеет пышные красивые соцветия.

Впрочем, вы можете найти и миниатюрные сорта, что прекрасно впишутся на маленький участок. Существуют различные виды тысячелистника по цвету – от белых до нежно-розовых.

Незабудка

Если вы ищете низкорослые многолетники для кладбища, тогда незабудка может стать однозначным фаворитом. Она хорошо приживается даже на относительно бедной почве и может расти и в тени, и на солнце. Цветок также прекрасно подходит для озеленения надгробий, ведь отличается многочисленным количеством цветочков.



Незабудки подходят для могил / Фото Pexels

Анютины глазки

Эти однолетние цветы могут цвести в течение достаточно длительного времени, и особенно популярны они из-за роскошных цветов, состоящих из нескольких круглых лепестков. Кроме того, можно найти растения в разных оттенках, а само растение устойчиво и к холоду, и к повышенной температуре.

Садовая гвоздика

Цветет это растение непрерывно с мая и до сентября. Она привлекает многих людей из-за невероятного количества оттенков: от бордового и розового до белого. Любит хорошее освещение, поэтому лучше всего подойдет для участков на открытой солнечной местности.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь на себя болезни и беду.

Седум

Многие считают седум лучшим почвопокровным растением для могилы. Он способен за достаточно короткий период покрыть собой довольно значительную площадь. И если вы хотели посадить мох на могиле, чтобы озеленить ее, седум считают более практичным вариантом, ведь растение может легко переносить даже экстремальную засуху.