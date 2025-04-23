Предки издавна боялись навлечь на себя гнев умерших, а потому относились к ним с большим уважением, а на кладбище ходили осторожно. Во время посещения кладбища нужно было придерживаться определенного перечня правил, сообщает 24 Канал.

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Когда нельзя ходить на кладбище?

Лучшее время, чтобы посетить кладбище – это до обеда. Верят, что именно в это время Бог якобы позволяет умершим встретиться со своими родными. Эзотерики также убеждены, что только в утреннее время люди защищены от столкновений с потусторонним и опасным, а также имеют защиту от потери энергии на кладбище.

Кроме того, верили, что есть два дня недели, когда кладбище посещать не стоит – в субботу и среду. А вот после захода солнца приходить на кладбище не советуют никому. Верили, что когда солнце начинает идти на закат, мертвые души выходят на "охоту" – и каждый человек, нарушивший их покой, может оказаться в потустороннем мире, или обречь себя на несчастье и беду.

Запрещено также приходить на кладбище в некоторые важнейшие христианские праздники – в частности, не стоит делать этого на Троицу и Рождество. Также не советуют ходить в период между Пасхой и Раницей.



На кладбище стоит вести себя осторожно / Фото Pexels

Для того, чтобы защитить себя во время посещения кладбища, лучше почитать с самого начала молитву "Отче наш" и попросить Бога об упокоении души умершего. Кроме того, ни за что нельзя хвастаться перед душами умерших, а также хвастаться своими успехами. Приметы утверждают, что так можно похоронить свою удачу.

Кстати, приметы также дают ответ на то, как защитить свое жилище от влияния потусторонних сил. Ранее мы рассказывали, как с помощью соли прогнать негатив из жилища.

Но сильно жаловаться на жизнь также не советуют – существует поверье, что за такое поведение душа умершего может забрать вас в потусторонний мир. Когда вы уходите с кладбища, лучше обязательно сказать "прощай", а не "до свидания".

Какие есть плохие приметы во время посещения кладбища: