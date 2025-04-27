Предки верили, что в доме обязательно нужно держать несколько вещей, чтобы бедность обходила его стороной, сообщает 24 Канал. Считалось, что есть предметы, которые особенно эффективны в привлечении богатства.

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Денежное дерево

Это комнатное растение, как выразительно намекает название, вроде бы может привлечь в дом деньги и финансовое благополучие. А для того, чтобы хорошая примета точно сбылась, на дно горшка обычно клали монету.

Но если вы только купили растение и пересаживать в другой горшок пока ее не собираетесь, монету можно просто приклеить ко дну горшка извне. Также не стоит ставить возле денежного дерева кактусы и другие растения, имеющие острые листья или колючки – они могут поглощать финансовую энергию.

Кстати, притянуть деньги и удачу в дом можно не только предметами. Ранее мы рассказывали, какие деревья нужно посадить вокруг дома.

Аквариум

Вода вроде бы символизирует счастье, богатство и удачу – а также она может очищать пространство вокруг человека. И рыбка золотого цвета – это также символ семейного счастья и достатка. Верили также, что число 9 может принести в дом богатство и гармонию – и поэтому старались всегда держать в аквариуме именно девять рыбок.



Аквариум может притягивать деньги в дом / Фото Pexels

Статуэтки

Если вы хотите привлечь к себе деньги и приумножить достаток в доме, нужно расставить во всех комнатах дома определенные статуэтки. Наиболее эффективной считается лягушка с монеткой во рту, или слон – он является символом защиты денег.

Очень популярны также фигурки котов – лучше всего в их форме покупать копилки.

Красные детали в интерьере

Красный цвет во многих культурах связывают с достатком и богатством, поэтому советуют некоторые детали в доме делать именно красными. Идеально будет работать красный текстиль, посуда, свечи и тому подобное. Верили также, что если трубы в ванной комнате перевязать красной лентой, тогда поток денег в дом увеличится.