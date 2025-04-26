Деревья возле дома могут обеспечить нужным летом тенью и создать уютную атмосферу, сообщает 24 Канал. Но когда вы выбираете, какие деревья посадить возле своего дома, нужно взвесить, какую энергетику они принесут в ваш двор.

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Рябина

Предки верили, что это дерево может положительно влиять на семейное благополучие. кроме того, верили, что рябину нужно посадить возле тем людям, которые мечтают о крепкой и большой семье. Стоит также помнить, что рябина – это растение, что имеет немало лекарственных свойств, а зимой может привлечь на ваш двор птиц.

Яблоня

Верили, что если посадить яблоню возле дома, она принесет счастье людям, живущих в нем. Кроме того, во многих культурах яблоня является символом молодости и долголетия, а также плодовитости.

Народные приметы также утверждают, что если посадить яблоню возле спальни молодой девушки, вскоре она найдет любовь. А старую яблоню рубить не следует – ведь чем дольше растет дерево, тем больше магической силы оно имеет.



Яблоню стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Ольха

Ольху в лесничестве уже в течение длительного времени используют как дерево, что может улучшить качество почвы и обогатить малоурожайные участки. Если у вас во дворе бедная почва, тогда ольха – это настоящая находка.

Кроме того, это также и ценное декоративное растение, имеющее ажурные листья и красивые серьги. А вот листья и кору растения используют в народной медицине.

Лиственница

Если вы не хотите высаживать возле своего дома плодовые деревья, тогда можно посадить красивую декоративную лиственницу, что имеет положительную энергетику и считается мощным антистрессом.

Запах лиственницы успокаивает, а также растение обладает лечебными свойствами.

Но не все растения можно сажать рядом с домом. Ранее мы уже делились списком деревьев, которые ни за что не стоит сажать возле дома.

Груша

Груши предки считали символом долголетия, счастливого материнства и крепкого брака. И если вы хотите высадить какое-то дерево возле ягодного участка, тогда груша также станет идеальным вариантом: она защищает малину, смородину и виноград от вредителей и гнили.