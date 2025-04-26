Дерева біля дому можуть забезпечити потрібним влітку затінком та створити затишну атмосферу, повідомляє 24 Канал. Та коли ви обираєте, які дерева посадити біля своєї оселі, потрібно зважити, яку енергетику вони принесуть на ваше подвір'я.

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Горобина

Предки вірили, що це дерево може позитивно впливати на сімейний добробут.Окрім того, вірили, що горобину потрібно посадити біля тим людям, які мріють про міцну та велику родину. Варто також пам'ятати, що горобина – це рослина, що має чимало лікарських властивостей, а взимку може привабити на ваше подвір'я птахів.

Яблуня

Вірили, що якщо посадити яблуню біля дому, вона принесе щастя людям, що живуть у ньому. Окрім того, в багатьох культурах яблуня є символом молодості та довголіття, а також плодючості.

Народні прикмети також стверджують, що якщо посадити яблуню біля спальні молодої дівчини, незабаром вона знайде кохання. А стару яблуню рубати не слід – адже що довше росте дерево, то більше магічної сили воно має.



Яблуню варто садити біля дому / Фото Pexels

Вільха

Вільху у лісництві вже протягом тривалого часу використовують як дерево, що може покращити якість ґрунту та збагатити маловрожайні ділянки. Якщо у вас у дворі бідний ґрунт, тоді вільха – це справжня знахідка.

Окрім того, це також й цінна декоративна рослина, що має ажурне листя та красиві сережки. А ось листя та кору рослини використовують у народній медицині.

Модрина

Якщо ви не хочете висаджувати біля свого дому плодові дерева, тоді можна посадити красиву декоративну модрину, що має позитивну енергетику та вважається потужним антистресом.

Запах модрини заспокоює, а також рослина має лікувальні властивості.

Та не всі рослини можна садити поряд з оселею. Раніше ми вже ділилися списком дерев, які нізащо не варто садити біля дому.

Груша

Груші предки вважали символом довголіття, щасливого материнства та міцного шлюбу. І якщо ви хочете висадити якесь дерево біля ягідної ділянки, тоді груша також стане ідеальним варіантом: вона захищає малину, смородину та виноград від шкідників та гнилі.