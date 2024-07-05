Выкапываем и храним картофель по американскому методу: эти советы способны удивить

У всех огородников картофель уже посажен. Остается только дождаться сбора урожая картофеля и поставить его храниться на зиму. Американские дачники поделились несколькими лайфхаками, которые помогут вам в сборе картофеля и даже рассказали, как его правильно хранить.

Раннеспелый картофель созревает уже через 60 – 80 дней после посадки. Среднеспелый картофель надо собирать через 80 – 100 дней. Картофель позднего сорта собирают через 100 – 130 дней, он может храниться 2 – 3 месяца.

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Когда собирать картофель

На зрелость картофеля и его готовность к уборке указывают несколько показателей. Если вы видите, что растение начинает желтеть и вянуть – это означает, что время сбора урожая.

Также вы можете раскопать кучку и посмотреть самостоятельно. Если кожура легко стирается с картофеля, то ей еще надо дать время созреть, если же твердая – можете выкапывать.



Картофель надо уметь правильно собирать и хранить / Фото Pexels

Как хранить картофель

Перед тем, как хранить картофель, клубни надо разместить в место с температурой до 7 – 16 °C и влажностью 85 – 95% на две недели. Этот процесс будет способствовать утолщению кожуры и заживит мелкие порезы и вмятины. После этого переберите картофель и выбросьте сморщенные и мягкие клубни.

Никогда не мойте картофель перед хранением, поскольку он станет влажным, а это приведет к появлению плесени и грибка.

Картофель на зиму американские огородники советуют хранить при температуре 3 – 4 °C и влажности 90 – 95%. Если температура будет больше, то клубни смогут прорасти, а если же будет слишком низкая, то картофель приобретет сладкий вкус.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Важно не позволить картофелю перемерзнуть. Держите его в открытых коробках или контейнерах, чтобы к клубням поступал воздух.

В подвалах мы часто храним картофель вместе с мешками яблок или другими фруктами, но этого делать нельзя, потому что они выделяют газ этилен, который способствует прорастанию картофеля.

Чем опасна зеленая картошка

Если солнечный свет попадет на клубень, он начинает зеленеть. Такое может произойти даже во время сбора урожая. Такой картофель лучше выбросить, потому что он выделяет токсины и не совсем пригоден к употреблению.