Как понять, что тюльпаны уже пора выкапывать: не упустите идеальное время
Источник:УНІАН
Тюльпаны – это те растения, которые можно встретить практически на любой клумбе. Вот только что делать с ними после того, как цветение завершилось?
Многие садоводы-любители вообще не выкапывают тюльпаны, да и не задумываются над тем, что это нужно делать. И дикорастущие тюльпаны действительно можно растить на одном месте в течение 5 лет, а вот другие требуют более частого ухода.
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Зачем нужно выкапывать тюльпаны
Даже если у вас на клумбе действительно растут дикорастущие тюльпаны, и их нужно время от времени выкапывать, чтобы потом посадить заново. Все дело в том, что после цветения растение начинает образовывать "деток" – их может быть несколько или только одна.
И если с ними ничего не делать, эти новые луковицы будут углубляться в почву и начнут мельчать. А в результате тюльпаны зацветут позже, цветение станет не таким пышным. А в отдельных случаях цветение может и прекратиться вообще.
А если вы хотите, чтобы взрослые тюльпаны не теряли своей красоты и пышности, тогда вам нужно выкапывать их с определенной периодичностью:
- дикорастущие – раз в 3 – 5 лет;
- сортовые – каждый год.
Когда выкапывать тюльпаны
Обычно проводят эту процедуру именно в июле. Впрочем, здесь лучше все же ориентироваться не на календарь, а на то, как выглядят цветы: если вы заметили, что их листья уже пожелтели и начали подсыхать, это сигнал, что можно копать.
Впрочем, можно заняться этим и позже. Главное – не потерять место с луковицами, ведь в августе или в сентябре найти их будет гораздо сложнее.
Многие садоводы задаются вопросом, можно ли выкапывать луковицы сразу же после цветения? На самом деле это нежелательно, ведь стоит все же дождаться пожелтения и усыхания листьев. А если вы выкопаете тюльпаны раньше нужного срока, луковица просто не успеет сформироваться и не сможет долго храниться до повторной посадки. А так вы потеряете весь смысл посадки.
Тюльпаны нужно иногда выкапывать / Фото Pexels
Как выкапывать тюльпаны
Для выкапывания тюльпанов нужно дождаться сухой погоды, и лучше не выкапывать лук лопатой, вместо этого лучше использовать вилы.
- Доставайте луковицы вместе с детками. Если есть еще цветоносы и листья, его нужно срезать.
- Луковицы очистите от старой чешуи и осмотрите.
- Промойте под проточной водой, если есть такая возможность – в растворе марганцовки.
- Выложите их в один слой в деревянные ящики или коробки, а после этого накройте крышкой. Так можно оставить на несколько часов на свежий воздух.