Когда сажать тюльпаны осенью, чтобы они развивались лучше всего

Тюльпаны –это цветы, символизирующие весну, но вот высаживать луковицы в грунт нужно осенью. И сделать это нужно вовремя, чтобы потом насладиться цветением.

Создать яркую клумбу могут даже начинающие цветоводы, ведь тюльпаны – это одни из самых простых в выращивании цветов. Главное – это приобрести качественные луковицы и выбрать правильное время для посадки растений.

Интересно 5 простых способов предотвратить появление вонючих полотенец: о них знают единицы

Как выбрать время для посадки тюльпанов

Первое, на что вам нужно обращать внимание – это температура почвы. В идеале во время посадки она должна составлять 7 – 10 градусов. Посадку можно проводить и осенью, и весной, но если вы выберете последний вариант, цветение начнется значительно позже, а также поднимается вероятность гибели цветов.

А вот если вы посадите луковицы еще осенью, тогда они успеют укорениться еще до того, как наступит зима. А вот как только появится весеннее тепло, начнется активное развитие растения, и на нем появятся бутоны.

Для того, чтобы найти идеальное время для посадки тюльпанов, начать измерения температуры почвы нужно еще с середины сентября. На юге высаживание луковиц проводится позже, чем на севере. Связано это с тем, что при слишком теплой погоде растения могут не только укорениться, но и начать расти. И начало холодов приведет к тому, что они просто погибнут.



Тюльпаны нужно высаживать вовремя / Фото Pexels

Когда лучше всего сажать тюльпаны

Срок посадки растений может существенно отличаться из года в год. Крайний срок посадки в условиях очень теплой осени иногда может продолжаться даже на начало декабря, поэтому единственный ваш ориентир – это температура.

Важно учитывать, что ночная температура в период посадки тюльпанов не должна опускаться ниже нуля. Если вы потеряете время и холода начнутся, но тюльпаны все еще нужно будет высадить, важно укрыть землю мульчей или ветвями хвойных растений.

Для посадки тюльпанов нужно выбрать не затененный участок, с которого быстро сойдет талая и дождевая вода. Также негативно на рост растения будет влиять и недостаток солнечных лучей: цветы начнут тянуться за светом, и это приведет к искривлению стеблей.