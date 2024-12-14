Один напиток поможет убрать ваш дом: лайфхаки, о которых вы не знали

Многие люди любят кока-колу, которую покупают к праздничному столу, впрочем ее свойства намного больше. Газированная сладкая вода имеет кислотность, которая является находкой для домашней уборки. Есть несколько способов использования колы, которые могут вас удивить.

Опытные специалисты знают, что кока-колой можно не только убрать накипь, но и очистить унитаз, удалить ржавчину, или даже удалить пятна с одежды, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Кока-кола - это не только любимый напиток многих, но и многофункциональное средство для дома, которое удивит вас своей эффективностью.

Чистка чайника от накипи

Чтобы избавиться от накипи, налейте кока-колу в чайник, доведите до кипения и оставьте на 30 минут. Затем тщательно промойте чайник водой. Этот метод стал популярным благодаря вирусным видео в соцсетях.

Очистка унитаза

Для чистоты унитаза налейте кока-колу по краям и оставьте на час. Затем используйте щетку, чтобы удалить налет и пятна. Напиток также помогает избавиться от неприятных запахов.

Удаление ржавчины

Ржавые металлические предметы легко очистить, если оставить их на ночь в стакане с кока-колой. Утром промойте их и протрите губкой. Кислоты напитка эффективно растворяют коррозию.



Кока-колу можно использовать в быту / Фото Pexels

Избавление от плесени

Плесень между плитками можно удалить, нанеся кока-колу на проблемные места. Через несколько минут протрите поверхность и смойте остатки напитка водой.

Очистка лобового стекла

Загрязненное лобовое стекло автомобиля легко очистить с помощью кока-колы. Нанесите напиток, оставьте на несколько минут и смойте водой. Это быстрый и бюджетный способ ухода за авто.

Удаление пятен с одежды

Добавьте кока-колу в стиральную машину вместе со стиральным порошком, чтобы удалить жирные или белковые пятна. После стирки проверьте одежду, чтобы не осталось разводов.