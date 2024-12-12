В лимонном соке содержится кислота, которая способна помочь в стирке, почистить медь, отстирать от пятен белые вещи, или очистить от плохого запаха разделочную доску, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт.
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Удаление ржавчины
Если на поверхности дома заметили легкую ржавчину, то обращаться к химическим средствам не стоит, поскольку справиться с этой проблемой сможет обычный лимонный сок. Выжмите его на ножницы или любой другой предмет с ржавчиной, посыпьте сверху солью и немного потрите. Оставьте на некоторое время, а затем вытрите насухо, чтобы предотвратить образование ржавчины в будущем.
Очистка микроволновой печи
Мы постоянно пользуемся микроволновкой, поэтому она способна загрязняться. Чтобы ее очистить, растворите 4 столовые ложки лимонного сока в стакане воды. Поставьте ее внутрь на 5 минут и включите. Такой лайфхак поможет увлажнить стенки техники, поэтому все остатки пищи и грязь станет гораздо легче отмыть.
Лимон можно использовать в быту / Фото Pexels
Очистка разделочной доски
Разделочная доска от лука, чеснока или рыбы может иметь очень плохой запах. Чтобы его избежать, нужно разрезать половинку лимона и протереть им доску, оставить на 20 минут, а затем смыть.
Удаление стойких пятен
Не все вещи хорошо отстирываются, поэтому некоторые пятна надо замочить в лимонном соке на час. Метод является вспомогательным от пятен чая, ягод и кофе. Если же пятно останется, то его надо еще раз намочить в пасте из соды и лимонного сока и потереть этой кашицей грязный участок.
Осветление белой одежды
Из лимона можно сделать отбеливатель. В кастрюлю надо налить воду и добавить внутрь ломтики лимона и довести все до кипения. После этого огонь надо выключить и поставить в кастрюлю белье. Все оставьте на ночь, а утром постирайте одежду.
Очистка меди
Изделия из меди со временем тускнеют, поэтому для того, чтобы вернуть им прежнее состояние, надо воспользоваться лимоном. Окуните медь в миску с солью и натрите сверху лимоном. Тогда все смойте жесткой губкой.