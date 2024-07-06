Плесень исчезнет навсегда: 5 комнатных растений, которые помогут избавиться от грибка

Плесень может накапливаться не только в ванной, но и других комнатах. Если вы долго боретесь с грибком – советуем держать дома один из вазонов, которые регулируют уровень влажности.

Именно сырость и влажность вызывают грибок. От него трудно избавиться, однако кроме химических средств стоит воспользоваться несколькими растениями, которые можете поставить в ванной или любой другой комнате, где процветает грибок.

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Хлорофитум

Это растение идеально подойдет для ванной комнаты. Она регулирует уровень влажности, очищает воздух и создает среду, которая является менее благоприятной для развития цветении. Хлорофитуму нужен умеренный полив и непрямой солнечный свет.

Папоротник

Именно папоротник лучше всего поглощает влагу из воздуха. Держать растение рекомендуется под непрямым свет, но следите за тем, чтобы почва была влажной.



Папоротник хорошо поглощает влагу / Фото Pexels

Тиландия

Вазону нужна хорошая циркуляция воздуха и обильный полив до нескольких раз в неделю. Растение также поддерживает уровень влажности и способно уменьшить вероятность появления плесени.

Спатифиллум

Этот вазон хорошо растет при слабом освещении. Он прекрасно поглощает споры плесени и очищает воздух. Спатифиллум надо регулярно поливать, однако чрезмерного увлажнения избегайте.

Алоэ

Известное нам всем растение хорошо очищает воздух. Оно хорошо растет под ярким непрямым солнечным светом. Поливать алоэ надо обильно, но не часто.