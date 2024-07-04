Заготовка петрушки на зиму – это замечательная идея, но иногда огородники сталкиваются с проблемой, что не знают, как правильно ее заготовить. Впрочем, сделать это можно довольно легко, и существует не один способ ее хранения.
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Маринованная петрушка
Вероятно, вам приходилось слышать о маринованных огурцах или вы даже сами маринуете их и помидоры? Что ж, маринование петрушки – это точно не самый очевидный способ сохранить ее на зиму, но невероятно вкусный. Попробовать точно стоит!
- Сперва вам нужно хорошо промыть петрушку, взяв свежий продукт, на котором нет сухих листьев.
- Зелень нужно порезать на кусочки любого размера и после этого подготовьте банки – чистые и стерилизованные.
- На дно каждой банки нужно бросить 2 – 3 листка лавра и несколько зубчиков чеснока. Выложите петрушку, чтобы она легла плотными слоями, чтобы в банке не было свободного пространства.
- Приготовьте маринад из воды с солью и уксусом. Маринадом залейте банки и закройте их.
- После того, как они выдохнутся, отправляйте их на хранение.
Засоленная петрушка
Следующий способ сохранить петрушку на зиму – это петрушка с солью. Для того, чтобы реализовать этот способ, вам понадобится только непосредственно зелень, и неважно, выращивали ли вы ее на огороде, или у себя на подоконнике.
Этот способ напоминает маринование, но без использования уксуса, который многим не нравится. Вам нужно нарезать листья мелко и перебросить содержимое в большую миску и добавить соль. Нужно соблюдать пропорцию 1:5, где 1 – это соль.
Банку заполните до верха, закройте герметичной крышкой и ставьте засаливаться до того дня, когда зимой вы откроете ее.
Петрушку можно засолить / Фото Pexels
Замороженная петрушка
Самый эффективный способ – заморозить петрушку в формочках для льда. Вам для этого нужно мелко ее нарезать и заполнить каждую форму где-то на 75%, чтобы осталось еще немного места. Сверху залейте обычной кипяченой водой, которую при желании можно совместить с небольшим количеством масла. Подождите, пока петрушка подмерзнет, и после этого кубики с петрушкой можно достать и переложить в любой пакет или контейнер.