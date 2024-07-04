Оказывается, за кукурузой нужен надлежащий уход, потому что в период роста она действительно может заболеть многими болезнями. О самых популярных из них и как с ними бороться расскажем в материале.

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Болезни кукурузы

Фузариоз

Эта болезнь появляется в период повышенной влажности и затяжных дождей. Признаком является розовый налет, а пораженные зерна начинают темнеть. Здоровые остатки нельзя использовать, как посевной материал, потому что они могут быть зараженными. Чтобы избежать заболевания, необходимо протравливать семена перед посевом.

Гельминтоспориоз

Эта болезнь поражает листовые пластины и початки кукурузы, образуя коричневые пятна с каймой того же цвета. В центре даже может быть сажистый налет. Когда пятна разрастаются, листья погибают. Чтобы уберечь кукурузу от заболевания, надо выращивать устойчивые к инфекции гибриды.

Ржавчина

Появляется эта болезнь из-за возбудителя, который становится активным во второй половине лета. На листьях появляются светло-желтые пятна, которые начинают постепенно темнеть. Листья начинают высыхать, рваться, а споры разлетаются и инфицируют здоровые растения. Бороться с ржавчиной надо с помощью обработки раствора фунгицида.



От вредителей и болезней кукурузы можно избавиться / Фото Pexels

Питиозная гниль

Гниль проявляется в почвах с повышенной влажностью. Возбудитель активируется во время прорастания всходов, поражая их корневую систему. В результате корни гниют и высыхают, а затем погибает все растение. Для лечения требуется обработка фунгицидами и фосфонатами.

Красная гниль

Она опасна тем, что снижает урожайность кукурузы и может инфицировать людей и животных, приводя к поражению нервных клеток. Признаками является бело-красный налет на початках, который поражает стержень и зерна. Распространению болезни способствуют затяжные дожди и низкая температура в период созревания. Предотвратить поражение можно с помощью протравливанием семян перед посевом, внесением азотных удобрений, а бороться следует фунгицидными препаратами.

Вредители кукурузы

Проволочники

Личинки жука-щелкуна пожирают не только картофель и свеклу, но и кукурузу. Чтобы предотвратить их размножению, каждой осенью надо проводить вспашку поля, соблюдать севооборот, в течение вегетации использовать феромонные ловушки.

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Листогрызущие совки

Эти вредители также наносят большой вред кукурузе. Листогрызущие совки поражают наземные части растения. Лучше всего с ними бороться с помощью агротехнических методов – соблюдение севооборота, вспашкой, уничтожением сорняков. Для борьбы подходят феромонные ловушки.

Шведская овсяная муха

Она живет в умеренно влажном климате ближе к лесостепной зоне. За сезон муха распространяет 2 – 3 поколения. Защитить от вредителя кукурузу можно с помощью глубокой вспашки или перекопки участка осенью и регулярной обработкой сорняками. Уничтожить муху можно обработкой инсектицидами.

Стеблевая бабочка

Симптомами являются пожелтение листьев и центральных жилок, которые ломаются, листок перегибается и погибает. Если соблюдать агротехнику, то кукуруза будет защищена от вредителя, но если он появится – обрабатывайте растение инсектицидами.