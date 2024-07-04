Виявляється, за кукурудзою потрібен належний догляд, бо в період росту вона справді може захворіти багатьма хворобами. Про найпопулярніші з них та як з ними боротися розповімо в матеріалі.

Читайте також Які овочі садити в липні: поспішіть, щоб мати гарний урожай

Хвороби кукурудзи

Фузаріоз

Ця хвороба з’являється в період підвищеної вологості та затяжних дощів. Ознакою є рожевий наліт, а уражені зерна починають темніти. Здорові залишки не можна використовувати, як посівний матеріал, бо вони можуть бути зараженими. Щоб уникнути захворювання, необхідно протруювати насіння перед посівом.

Гельмінтоспоріоз

Ця хвороба уражає листові пластини та качани кукурудзи, утворюючи коричневі плями з облямівкою того ж кольору. У центрі навіть може бути сажистий наліт. Коли плями розростаються, листя гине. Щоб вберегти кукурудзу від захворювання, треба вирощувати стійкі до інфекції гібриди.

Іржа

З’являється ця хвороба через збудник, який стає активним у другій половині літа. На листках з’являються світло-жовті плями, які починають поступово темніти. Листя починає висихати, рватися, а спори розлітаються та інфікують здорові рослини. Боротися з іржею треба за допомогою обробки розчину фунгіциду.



Шкідників та хвороби кукурудзи можна позбутися / Фото Pexels

Пітіозна гниль

Гниль проявляється в ґрунтах з підвищеною вологістю. Збудник активується під час проростання сходів, вражаючи їхню кореневу систему. У результаті коріння гниє та висихає, а потім гине вся рослина. Для лікування потрібна обробка фунгіцидами та фосфонатами.

Червона гниль

Вона небезпечна тим, що знижує врожайність кукурудзи та може інфікувати людей і тварин, призводячи до ураження нервових клітин. Ознаками є біло-червоний наліт на качанах, який уражає стрижень і зерна. Поширенню хвороби сприяють затяжні дощі та низька температура в період дозрівання. Запобігти ураженню можна за допомогою протруюванням насіння перед посівом, внесенням азотних добрив, а боротися слід фунгіцидними препаратами.

Шкідники кукурудзи

Дротяники

Личинки жука-ковалика пожирають не лише картоплю та буряки, але й кукурудзу. Щоб запобігти їхньому розмноженню, кожної осені треба проводити оранку поля, дотримуватися сівозміни, у впродовж вегетації використовувати феромонні пастки.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Листогризучі совки

Ці шкідники також завдають великої шкоди кукурудзі. Листогризучі совки вражають наземні частини рослини. Найкраще ними боротися за допомогою агротехнічних методів – дотримання сівозміни, оранкою, знищенням бур’янів. Для боротьби підходять феромонні пастки.

Шведська вівсяна муха

Вона живе в помірно вологому кліматі ближче до лісостепової зони. За сезон муха розповсюджує 2 – 3 покоління. Захистити від шкідника кукурудзу можна за допомогою глибокої оранки чи перекопування ділянки восени та регулярною обробкою бур’янами. Знищити муху можна обробкою інсектицидами.

Стебловий метелик

Симптомами є пожовтіння листя та центральних жилок, які ламаються, листок перегинається та гине. Якщо дотримуватися агротехніки, то кукурудза буде захищена від шкідника, але якщо він з’явиться – обробляйте рослину інсектицидами.