Заготівля петрушки на зиму – це чудова ідея, але іноді городники стикаються з проблемою, що не знають, як правильно її заготовити. Втім, зробити це можна досить легко, і існує не один спосіб її зберігання.

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Маринована петрушка

Певно, вам доводилося чути про мариновані огірки чи ви навіть самі маринуєте їх та помідори? Що ж, маринування петрушки – це точно не найбільш очевидний спосіб зберегти її на зиму, але неймовірно смачний. Спробувати точно варто!

Спершу вам потрібно добре промити петрушку, взявши свіжий продукт, на якому немає сухого листя.

Зелень потрібно порізати на шматочки будь-якого розміру та після цього підготуйте банки – чисті та стерилізовані.

На дно кожної банки потрібно кинути 2 – 3 листки лавра та кілька зубчиків часнику. Викладіть петрушку, щоб вона лягла щільними шарами, аби в банці не було вільного простору.

Приготуйте маринад з води з сіллю та оцтом. Маринадом залийте банки та закрийте їх.

Після того, як вони вичахнуть, відправляйте їх на зберігання.

Засолена петрушка

Наступний спосіб зберегти петрушку на зиму – це петрушка з сіллю. Для того, щоб реалізувати цей спосіб, вам знадобиться тільки безпосередньо зелень, і неважливо, чи ви вирощували її на городі, чи в себе на підвіконні.

Цей спосіб нагадує маринування, але без використання оцту, який багатьом не подобається. Вам потрібно нарізати листя дрібно та перекинути вміст у велику миску та додати сіль. Потрібно дотримуватися пропорції 1:5, де 1 – це сіль.

Банку заповніть до верху, закрийте герметичною кришкою та ставте засолюватися до того дня, коли взимку ви відкриєте її.



Петрушку можна засолити / Фото Pexels

Заморожена петрушка

Найефективніший спосіб – заморозити петрушку у формочках для льоду. Вам для цього потрібно дрібно її нарізати та заповнити кожну форму десь на 75%, щоб залишилося ще трохи місця. Зверху залийте звичайною кип'яченою водою, яку за бажання можна поєднати з невеликою кількістю олії. Почекайте, поки петрушка підмерзне, і після цього кубики з петрушкою можна дістати та перекласти у будь-який пакет чи контейнер.