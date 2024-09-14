Какими консервами запастись на зиму: это должен знать каждый украинец

Зима для украинцев может стать серьезным испытанием, поэтому лучше запастись некоторыми продуктами заранее. Советуем основное внимание обратить на консервы, которые могут долго стоять и не требуют холодильника.

Многие уже отныне начинают делать запасы еды на зиму и это достаточно правильная стратегия, пишут Советы 24. На случай массированных атак врага стоит иметь на полках кухонного шкафа не только крупы, орешки и сухофрукты, но и консервы, которые способны хорошо подпитать организм.

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Какие консервы купить на зиму

Основным стратегическим запасом считается мясо, которое не испортится. Поэтому стоит приобрести мясные или рыбные консервы, которые вы сможете добавлять в свои блюда. Тушенки идеально сочетаются с картофелем, а вот консервированный тунец часто добавляют к макаронам. Также можете приобрести паштеты, впрочем смотрите на срок их годности.



Консервация может быть из готовых блюд / Фото Getty Images

Среди консервов обратите внимание на шпроты, кильку в томате или сардину. Со шпротами можно сделать бутерброды, килька в томате подойдет к гарниру, а вот с сардиной можно сделать вкусный и питательный салат "Мимоза".

Кроме того, консервы бывают еще овощные, фруктовые, бобовые, молочные и грибные. Их также стоит добавить в список покупок на зиму. Овощные консервы подойдут к гарнирам и салатам. Кусочки консервированных ананасов или персиков заменят вам свежие фрукты, а бобовые способны хорошо подкрепить во время голода, поэтому без них не обойтись.

Что еще купить на зиму

С консервами разобрались. Впрочем, что это можно приобрести на зиму? Советуем купить разнообразные крупы, хлебцы и печенье, сгущенное молоко, чай, кофе, сахар, мука, соль, масло, мед, конфеты и халву.