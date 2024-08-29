Крашеные стены тоже можно помыть: вот как это сделать, чтобы не было разводов

Покраска стен – это не просто практичное, но и удивительно эстетичное решение. Окрашенные поверхности проще в уходе, чем те, что оклеены обоями. Но со временем нужно прибегать и к их чистке.

Со временем любое покрытие на стенах теряет свою свежесть и чистоту, поэтому проводить уборку нужно своевременно. А удаление пятен может показаться сложной задачей, ведь после очистки на стенах могут остаться неприятные разводы.

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Подготовка к мытью стен

На самом деле ничего сложного в очистке стен нет, и все же нужно провести некоторую подготовку и запомнить основные правила для того, чтобы избежать неприятных последствий от уборки.

Итак, вот несколько шагов, которые нужно выполнить перед мытьем стен:

Уберите со стен весь декор: картины, фотографии, постеры и тому подобное.

Снимите по возможности все крючки, вытяните гвозди и все, чем можно пораниться.

Отодвиньте мебель от стен и накройте ее пленкой или тканью.

Убедитесь, что в помещении достаточно тепло. Крашеные стены после мытья должны достаточно быстро высохнуть, и если вы будете проводить очистку при низкой температуре, это может привести к порче краски и образования плесени или грибка.

Предварительно очистите стены пылесосом или шваброй от пыли.



Стены нужно мыть / Фото Pexels

Как выбрать средства для чистки

Тип краски очень сильно влияет на то, какими средствами нужно очищать стены. Обычно советуют использовать слабощелочные или нейтральные составы, не содержащие агрессивных компонентов или абразивных частиц.

Водоэмульсионная краска – теплая вода с мылом и содой.

– теплая вода с мылом и содой. Акриловая краска – теплая вода с мылом или слабощелочной жидкостью.

– теплая вода с мылом или слабощелочной жидкостью. Алкидная – теплая вода с мылом или слабощелочной жидкостью.

– теплая вода с мылом или слабощелочной жидкостью. Силиконовая – теплая вода с мылом или специальным очистителем для силикона.

– теплая вода с мылом или специальным очистителем для силикона. Масляная – теплая вода с мылом или спиртом.

Как помыть стены без разводов

Для того, чтобы на ваших стенах не осталось следов, вам нужно запомнить всего несколько очень простых правил. Прежде всего, мыть стены нужно влажной, но не мокрой тряпкой. Отжимайте ее перед тем, как начинать чистку, а проводите по стене обязательно сверху вниз.

Не трите крашеные стены в одном месте, чтобы краска не стерлась. Если же на стене есть сложное пятно, которое не поддается, тогда нужно сделать раствор из одинаковых частей уксуса и воды и потереть осторожно им.