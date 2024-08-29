Фарбовані стіни теж можна помити: ось як це зробити, щоб не було розводів

Фарбування стін – це не просто практичне, але й на диво естетичне рішення. Пофарбовані поверхні простіші у догляді, ніж ті, що обклеєні шпалерами. Але з часом потрібно вдаватися і до їхнього чищення.

З часом будь-яке покриття на стінах втрачає свою свіжість та чистоту, тож проводити прибирання потрібно своєчасно. А видалення плям може здатися складним завданням, адже після очищення на стінах можуть залишитися неприємні розводи.

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Підготовка до миття стін

Насправді нічого складного у очищенні стін немає, та все ж потрібно провести деяку підготовку та запам'ятати основні правила для того, щоб уникнути неприємних наслідків від прибирання.

Отож, ось кілька кроків, які потрібно виконати перед миттям стін:

Приберіть зі стін увесь декор: картини, фотографії, постери тощо.

Зніміть за можливості усі гачки, витягніть цвяхи та все, чим можна поранитися.

Відсуньте меблі від стін та накрийте їх плівкою чи тканиною.

Переконайтеся, що у приміщенні достатньо тепло. Фарбовані стіни після миття повинні досить швидко висохнути, і якщо ви будете проводити очищення за низької температури, це може призвести до псування фарби та утворення плісняви чи грибка.

Попередньо очистьте стіни пилососом чи шваброю від пилу.



Стіни потрібно мити / Фото Pexels

Як обрати засоби для чищення

Тип фарби дуже сильно впливає на те, якими засобами потрібно очищувати стіни. Зазвичай радять використовувати слаболужні чи нейтральні склади, що не містять агресивних компонентів чи абразивних частинок.

Водоемульсійна фарба – тепла вода з милом та содою.

– тепла вода з милом та содою. Акрилова фарба – тепла вода з милом чи слаболужною рідиною.

– тепла вода з милом чи слаболужною рідиною. Алкідна – тепла вода з милом чи слаболужною рідиною.

– тепла вода з милом чи слаболужною рідиною. Силіконова – тепла вода з милом чи спеціальним очисником для силікону.

– тепла вода з милом чи спеціальним очисником для силікону. Масляна – тепла вода з милом чи спиртом.

Як помити стіни без розводів

Для того, щоб на ваших стінах не залишилося слідів, вам потрібно запам'ятати всього кілька дуже простих правил. Перш за все, мити стіни потрібно вологою, але не мокрою ганчіркою. Відтискайте її перед тим, як починати чищення, а проводьте по стіні обов'язково зверху донизу.

Не тріть фарбовані стіни в одному місці, аби фарба не стерлася. Якщо ж на стіні є складна пляма, яка не піддається, тоді потрібно зробити розчин з однакових частин оцту та води і потерти обережно ним.