Не выбрасывайте куриные желтки: вот, что с ними можно сделать

Желтки часто используют в кулинарии. Для разного печенья нужны желтки, или белки. Если для взбивания пены вам были нужны только белки, то желтки выбрасывать не стоит, поскольку для них можно найти немало применений.

Перед тем, как начать пользоваться желтками, советуем обратить внимание на их свежесть, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+. Обратите внимание на их цвет, текстуру, чтобы они были немного густыми, но и однородными. Яйцо не должно иметь неприятный запах или изменить свой внешний вид.

Читайте также Зачем класть на батарею лавровый лист: о секрете знают единицы

Куда использовать оставшиеся желтки,

Кулинары знают, что желтки являются универсальным продуктом, поэтому подойдут для создания голландского соуса, крема для пирожных, домашнего майонеза, соуса для карбонары, домашнего ванильного мороженого, сдобного печенья, или крем-брюле.

Но что же делать, если вы не планируете сразу использовать желтки после того, как они остались у вас после определенного приготовления? Специалисты рассказали о 3 самых популярных вариантах.



Желтки можно использовать для других блюд / Фото Pexels

Хранение в воде

Желтки надо поместить в определенную емкость и залить холодной водой, чтобы предотвратить высыхание. Хранить их в холодильнике можно в таком виде в течение двух дней.

Пищевая пленка

Каждый желток поставьте в квадратик и заверните плотно, чтобы удалить воздух. После этого можете класть яйца в холодильник или даже замораживать.

Замораживание с сахаром или солью

Для сохранения яичных желтков, смешайте их с сахаром для приготовления в будущем сладких блюд или поставьте в холодильник на 2 дня. Такой вариант соленых или сладких желтков даже можно замораживать в герметичном контейнере.