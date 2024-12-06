Не викидайте курячі жовтки: ось, що з ними можна зробити

Жовтки часто використовують у кулінарії. Для різного печива потребуються жовтки, чи білки. Якщо для збиття піни вам були потрібні лише білки, то жовтки викидати не варто, оскільки для них можна знайти чимало застосувань.

Перед тим, як почати користуватися жовтками, радимо звернути увагу на їхню свіжість, пише 24 Канал з посиланням на Sante+. Зверніть увагу на їхній колір, текстуру, щоб вони були трішки густими, але й однорідними. Яйце не повинне мати неприємний запах чи змінити свій зовнішній вигляд.

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Куди використати жовтки, що залишилися

Кулінари знають, що жовтки є універсальним продуктом, тож підійдуть для створення голландського соусу, крему для тістечок, домашнього майонезу, соусу для карбонари, домашнього ванільного морозива, здобного печива, чи крем-брюле.

Але що ж робити, якщо ви не плануєте одразу використовувати жовтки після того, як вони залишилися у вас після певного приготування? Фахівці розповіли про 3 найпопулярніші варіанти.



Жовтки можна використати для інших страв / Фото Pexels

Зберігання у воді

Жовтки треба помістити в певну ємність й залити холодною водою, щоб запобігти висиханню. Зберігати їх в холодильнику можна в такому вигляді продовж двох днів.

Харчова плівка

Кожен жовток поставте у квадратик й загорніть щільно, щоб видалити повітря. Після цього можете класти яйця в холодильник чи навіть заморожувати.

Заморожування з цукром чи сіллю

Для збереження яєчних жовтків, змішайте їх з цукром для приготування в майбутньому солодких страв чи поставте в холодильник на 2 дні. Такий варіант солених чи солодких жовтків навіть можна заморожувати в герметичному контейнері.