Куда поехать из Киева на 1 день: самые интересные локации, которые надо посетить

Киев – прекрасный город, который наполнен множеством мест для отличного времяпрепровождения, впрочем на выходных хочется куда-то поехать за город, поэтому предлагаем несколько интересных локаций, которые смогут вас удивить.

Киевская область имеет немало интересных мест, которые хоть на немного помогут вам отдохнуть от шумной столицы и перенестись в уютный уголок, пишут Porady 24.

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Коростышевский карьер

Всего час езды от Киева и вы будете поражены от невероятной красоты Коростышевского карьера, что в Житомирской области. Чистый водоем обрамлен скалами и хвойным лесом, а в солнечную погоду цвета просто поражают! Глубина искусственного водоема достигает 20 метров. На территории можно искупаться, устроить пикник или заночевать в палатке.

Здесь можно вдоволь накупаться, устроить отличный пикник и заночевать в палатке, а уже на следующий день отправиться в Киев. Впрочем, не исключаем, что это место тебя очарует и ты захочешь провести здесь все выходные.

Семейный экопарк "Ясногородка"

В селе Ясногородка взрослые и дети могут увидеть страусиную ферму и зоопарк, где живут олени, шотландские коровы, буйволы, кролики, свиньи, козы, бараны, куры, индоутки, боевые петухи и павлины. На территории парка есть винодельня, где можно провести дегустацию вин, а летом начинает работу бассейновой комплекс.

Межигорье

Здесь вы сможете окунуться в необычайную атмосферу и найти для себя множество возможностей для отдыха. Гостей порадует огромная набережная, зоопарк, парковые пространства и впечатляющая архитектура.

Музей народной архитектуры и быта Украины

На месте села Пирогов под открытым небом размещен музей народной архитектуры и быта, в котором представлены аутентичные здания из разных исторических регионов Украины. На территории представлены церкви, ветряки и этнографические экспонаты: традиционная одежда, вышитые рубашки и полотенца, картины, музыкальные инструменты. Музей идеально подходит для посещения взрослых и детей.

Дендрологический парк "Софиевка"

Польский граф Станислав Потоцкий заказал это произведение ландшафтного искусства для своей жены – Софии Витте, которая была родом из Греции. Местность должна была напоминать женщине о ее Родине. Таким образом в Умани появился красивый парк "Софиевка".

Деревья и водоемы сочетаются со скульптурным и архитектурным искусством, поэтому вам точно будет на что посмотреть. Посетители могут покататься на пароме, прогуляться на лошадях или осуществить экстремальный спуск с холма в надувном шаре зорби.