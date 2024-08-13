Об этом знают далеко не все: куда нужно заливать гель для стирки

Многие люди, кроме обычного порошка, используют также гель для стирки для того, чтобы получить максимально чистое и свежее белье. Вот только некоторые люди заливают его в не предназначенные для этого места, и тогда машинка может просто сломаться.

Гель давно стал очень хорошей заменой стиральному порошку. И его преимущества заключаются в том, что от него не остается разводов, он может эффективнее бороться с загрязнениями, а также придает вещам очень приятный запах. Но несмотря на популярность, далеко не все знают, куда нужно заливать средство.

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Куда нужно заливать гель для стирки

Очень часто производители расписывают, куда и что нужно лить во время стирки. Но если инструкции к стиральной машине нет под рукой, тогда разобраться во всем может быть непросто. Особенно в случае, если вы впервые пользуетесь жидким средством для стирки, а лотков аж три.

Но перед тем, как разбираться, куда нужно заливать гель, стоит понять, для чего предназначены различные отсеки в выдвижном лотке.

Отсек для предварительной стирки – чаще всего он обозначен цифрой 1.

– чаще всего он обозначен цифрой 1. Отсек для основной стирки – он обозначается именно цифрой 2, а также именно в него нужно заливать гель для стирки.

– он обозначается именно цифрой 2, а также именно в него нужно заливать гель для стирки. Отсек для кондиционера. На нем, скорее всего, будет нарисована звездочка или цветочек. В этот отсек нужно заливать кондиционер или размягчитель для ткани.



Гель для стирки нужно заливать правильно / Фото Pexels

Куда нельзя заливать гель для стирки

После того, как вы поняли, куда нужно заливать средство, теперь нужно понять, и куда его добавлять категорически запрещено. Прежде всего, не стоит лить его в отсек для кондиционера. Это приведет к тому, что стиральная машина будет работать не так, как следует, и ваша ткань не будет очищена так хорошо, как вам это нужно.

Кроме того, никогда не заливайте гель для стирки в отверстия, которые предназначены для слива или подачи воды, а также в вентиляционные отверстия. Кроме того, специалисты не советуют лить гель в отсек для предварительной стирки, если вы не используете эту функцию.