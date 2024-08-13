Про це знають далеко не всі: куди потрібно заливати гель для прання

Чимало людей, окрім звичайного порошку, використовують також гель для прання для того, щоб отримати максимально чисту та свіжу білизну. Ось тільки деякі люди заливають його у не призначені для цього місця, і тоді машинка може просто зламатися.

Гель давно став дуже хорошою заміною пральному порошку. І його переваги полягають в тому, що від нього не залишається розводів, він може ефективніше боротися із забрудненнями, а також надає речам дуже приємного запаху. Та попри популярність, далеко не всі знають, куди потрібно заливати засіб.

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Куди потрібно заливати гель для прання

Дуже часто виробники розписують, куди та що потрібно лити під час прання. Та якщо інструкції до пральної машини немає під рукою, тоді розібратися в усьому може бути непросто. Особливо у випадку, якщо ви вперше користуєтеся рідким засобом для прання, а лотків аж три.

Та перед тим, як розбиратися, куди потрібно заливати гель, варто зрозуміти, для чого призначені різні відсіки у висувному лотку.

Відсік для попереднього прання – найчастіше він позначений цифрою 1.

– найчастіше він позначений цифрою 1. Відсік для основного прання – він позначається саме цифрою 2, а також саме в нього потрібно заливати гель для прання.

– він позначається саме цифрою 2, а також саме в нього потрібно заливати гель для прання. Відсік для кондиціонера. На ньому, скоріш за все, буде намальована зірочка чи квіточка. В цей відсік потрібно заливати кондиціонер чи розм'якшувач для тканини.



Гель для прання потрібно заливати правильно / Фото Pexels

Куди не можна заливати гель для прання

Після того, як ви зрозуміли, куди потрібно заливати засіб, тепер потрібно зрозуміти, і куди його додавати категорично заборонено. Перш за все, не варто лити його у відсік для кондиціонера. Це призведе до того, що пральна машина працюватиме не так, як слід, і ваша тканина не буде очищена так добре, як вам це потрібно.

Окрім того, ніколи не заливайте гель для прання в отвори, які призначені для зливу чи подачі води, а також у вентиляційні отвори. Окрім того, фахівці не радять лити гель у відсік для попереднього прання, якщо ви не використовуєте цю функцію.