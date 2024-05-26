Куда поехать на Закарпатье: 5 мест, которые вас поразят

Закарпатская область это невероятно живописная местность, и там можно найти довольно много интересных локаций. И некоторые из них могут оказаться не просто красивыми, но и полезными.

Конец весны и лето – это идеальное время для путешествий, и совсем необязательно путешествовать далеко для того, чтобы увидеть интересные места. Поэтому вы можете посетить Закарпатье, а Porady 24 уже подобрали для вас идеальный маршрут.

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Водопад Шипот

Свое начало это чудо природы берет на склонах горы Великий Верх. И тогда струи кристально прозрачной воды из источника Площанка спадают каскадами с высоты в 14 метров.

Водопад Шипот чрезвычайно популярен среди туристов: любоваться им можно и летом, и зимой, ведь в холодное время он не замерзает полностью, а весной его бурные потоки усиливаются талыми водами.



Шипот на Закарпатье / Фото Карпатиум

Озеро Синевир

Синевир – это невероятный и сказочный уголок прекрасной природы. Озеро поразит вас своими кристально чистыми и глубокими водой, природной красотой гор и хвойных лесов вокруг.

Благодаря высокогорному положению и глубоководности водоема, даже в самые жаркие дни оно прогревается всего на несколько метров. А посередине озерных вод обосновался маленький остров.

Оленья ферма

На Закарпатье работает единственное в Украине фермерское хозяйство, которое удерживает оленей. Разместилась ферма между селами Иза и Липча, вблизи города Хуст. Сейчас на ферме можно увидеть более 300 оленей, и каждый день там можно увидеть и немало туристов.

Посетители могут не только посмотреть на животных, но также покормить, погладить их и сделать хорошие фотографии на память о визите.



Закарпатская оленья ферма / Фото Колочава

Колочава

Это – уникальный карпатский поселок Межгорского района. Этот край славится невероятными горными пейзажами и чистым воздухом. Поселок со всех сторон окружен суровыми и острыми вершинами, и в разное время этот поселок принадлежал к множеству различных государств: империй, королевств, республик..

Замок "Паланок"

При слове "Закарпатье" у многих людей на ум приходят вино и замки. И это довольно упрощенный взгляд, но здесь можно найти и первое, и второе. Когда-то дворцы и крепости были центром могущества и тайн правителей, но сейчас туристы имеют возможность пройтись коридорами и залами, где только недавно ступала нога королей.

Вот еще несколько локаций для альтернативных маршрутов по Закарпатью: