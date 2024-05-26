Куда поехать на Закарпатье: 5 мест, которые вас поразят
Закарпатская область это невероятно живописная местность, и там можно найти довольно много интересных локаций. И некоторые из них могут оказаться не просто красивыми, но и полезными.
Конец весны и лето – это идеальное время для путешествий, и совсем необязательно путешествовать далеко для того, чтобы увидеть интересные места. Поэтому вы можете посетить Закарпатье, а Porady 24 уже подобрали для вас идеальный маршрут.
Интересно Как вывести жирные пятна с одежды: лучшие методы, которые помогают
Водопад Шипот
Свое начало это чудо природы берет на склонах горы Великий Верх. И тогда струи кристально прозрачной воды из источника Площанка спадают каскадами с высоты в 14 метров.
Водопад Шипот чрезвычайно популярен среди туристов: любоваться им можно и летом, и зимой, ведь в холодное время он не замерзает полностью, а весной его бурные потоки усиливаются талыми водами.
Шипот на Закарпатье / Фото Карпатиум
Озеро Синевир
Синевир – это невероятный и сказочный уголок прекрасной природы. Озеро поразит вас своими кристально чистыми и глубокими водой, природной красотой гор и хвойных лесов вокруг.
Благодаря высокогорному положению и глубоководности водоема, даже в самые жаркие дни оно прогревается всего на несколько метров. А посередине озерных вод обосновался маленький остров.
Оленья ферма
На Закарпатье работает единственное в Украине фермерское хозяйство, которое удерживает оленей. Разместилась ферма между селами Иза и Липча, вблизи города Хуст. Сейчас на ферме можно увидеть более 300 оленей, и каждый день там можно увидеть и немало туристов.
Посетители могут не только посмотреть на животных, но также покормить, погладить их и сделать хорошие фотографии на память о визите.
Закарпатская оленья ферма / Фото Колочава
Колочава
Это – уникальный карпатский поселок Межгорского района. Этот край славится невероятными горными пейзажами и чистым воздухом. Поселок со всех сторон окружен суровыми и острыми вершинами, и в разное время этот поселок принадлежал к множеству различных государств: империй, королевств, республик..
Замок "Паланок"
При слове "Закарпатье" у многих людей на ум приходят вино и замки. И это довольно упрощенный взгляд, но здесь можно найти и первое, и второе. Когда-то дворцы и крепости были центром могущества и тайн правителей, но сейчас туристы имеют возможность пройтись коридорами и залами, где только недавно ступала нога королей.
Вот еще несколько локаций для альтернативных маршрутов по Закарпатью:
- Дворец Шенборнов;
- Деренивская Купель;
- Солотвино.