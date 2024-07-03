Топ-5 мест, которые стоит посетить в июле: вы будете в восторге от путешествия

Июль является едва ли не самым популярным месяцем, когда все едут отдыхать и собираются в путешествие. Если вы хотите получить множество новых впечатлений и вдоволь насладиться отдыхом – предлагаем вам 5 мест, среди которых сможете выбрать направление для путешествия, которое запомнится вам надолго.

Середина лета – лучший период для отдыха, пишут Porady 24. Июль является одним из самых теплых и солнечных дней в году, поэтому рекомендуем выбрать хорошее место для индивидуального или семейного отдыха или путешествия с друзьями.

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Киев

Столица Украины – отличный вариант для летнего отпуска. В Киеве вы сможете посетить много достопримечательностей и насладиться невероятной атмосферой. Советуем увидеть достопримечательности (Софийский собор, Киево-Печерскую лавру, Золотые ворота, Майдан Независимости и Андреевский спуск).

Прогуляться и насладиться видами Днепра можно в Мариинском парке или Владимирской горке. Чтобы увидеть город с воды – запланируйте круиз по Днепру.

Одесса

Колоритная Одесса начнет поражать с первых минут после прибытия. Чтобы почувствовать весь колорит города, отправляйтесь на "Привоз". Среди самих одесситов бытует мнение, что Одесса начинается именно с этого рынка. Настоящим символом города является главная улица Дерибасовская, которая получила свое название в честь первого градоначальника Одессы Хосе де Рибаса.

Если Одесса – это жемчужина Причерноморья, то Одесский театр оперы и балета – жемчужина самого города. Он является старейшим оперным театром Украины и входит в пятерку лучших театральных зданий мира.

Один из самых интересных и красивых архитектурных символов города – Одесский пассаж. И когда вдоволь насладитесь архитектурой, отправляйтесь на пляж Ланджерон.

Карпаты

Летом без Карпат невозможно представить отдых без Карпат. Отправляйтесь в Яремче или Верховину, чтобы насладиться пейзажами. Можете спланировать выход на Говерлу, а для отдыха у бассейна выбирайте Буковель.

Черновцы

Город хоть и маленький, но поразит красивой архитектурой. Черновцы называют "малой Веной". Первым местом, которое необходимо посетить в Черновцах, является архитектурный шедевр – резиденция митрополитов Буковины и Далмации. Вблизи главного корпуса Черновицкого национального университета расположен парк имени Юрия Федьковича, который является прекрасным местом для отдыха.

Вечером отправляйтесь на главную улицу Буковины Ольги Кобылянской. Это место является самым сердцем Черновцов, оно переполнено магазинами, уютными кафе, ресторанами, сувенирными магазинами. Если хотите узнать город лучше – отправляйтесь в музеи.

Полтава

В Полтаву стоит отправиться только ради того, чтобы полакомиться их традиционными галушками. В городе есть даже памятник галушкам! Круглая площадь – главная визитная карточка Полтавы. Туристической достопримечательностью города является Каштановая аллея, которая пролегает по улице Соборности и является одной из самых популярных маршрутов для прогулки по городу.