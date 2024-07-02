Если вы любите активный отдых, тогда поездка в Карпаты – это именно то, что вам нужно. Поэтому Советы 24 подобрали список локаций, которые непременно стоит посетить именно в июле.

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Говерла

Если вы все еще не посетили самую высокую точку украинских Карпат, тогда самое время ее покорить. Гора высотой 2061 метр расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Если вы хотите остановиться где-то неподалеку, то можно выбрать среди Ворохты, Верховины и Яремче – наиболее популярных туристических точек. Но вы можете выбрать и менее популярные места, если вы хотите просто побыть наедине с природой.



Гора Говерла / Фото "ТамТур"

Поп Иван Черногорский

Если вы уже были на Бребенескуле, тогда нельзя обойти вниманием и Поп Иван. Гора подходит и для однодневного подъема, и для планирования длительного маршрута по Черногорскому хребту.

На вершине горы расположена заброшенная обсерватория, которую называют "Белый слон". Немало туристов на вершину привлекает именно она. Начинать маршрут на гору можно из села Шибене или Дземброни.

Петрос

Высота Петроса – 2020 метров, и иногда его называют грозовой вершиной и считают наиболее опасной горой Черногорского хребта. Поэтому этот маршрут – не для новичков, а для тех, кто уже уверен в своих силах.

Расположена гора прямо за Говерлой, но эти две горы разделены глубокой седловиной, которая визуально отличает Петрос из остального массива. Начинать подъем на гору можно с Лазещины, а спускаться потом в Квасы.



Гора Петрос / Фото "Карпатиум"

Бребенескул

Не менее удивительная гора, которая является второй по высоте в украинских Карпатах. Говерле она уступает всего несколькими десятками метров и в высоту составляет 2038 метров.

Впрочем, пейзажи Бребенескула ничем не уступают, поэтому смело планируйте поездку и ищите путь к Дземброне, потому что именно оттуда лучше всего начинать восхождение на гору.

Большая Сивуля

Этот маршрут – для тех, кто уже успел покорить все более известные горы и ищет новые варианты для путешествий. Высота Большой Сивули – 1836 метров. Расположена она в Ивано-Франковской области, в месте, где реки Лимница и Быстрица разделяются.