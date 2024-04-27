Небанальные места в Ивано-Франковске: точно нужно посетить во время поездки

Очень часто Ивано-Франковск - это город, с которого люди начинают свое путешествие в горы. Но это не значит, что здесь не на что посмотреть, ведь город наполнен старой архитектурой, легендами и интересными заведениями.

Если у вас есть хотя бы несколько свободных часов в Ивано-Франковске, вы можете посетить немало разных интересных и необычных мест. И вам точно не стоит оставаться на вокзале, ведь так вы упустите возможность насладиться старинной архитектурой, вкусной едой и необычными галереями. О том, куда можно пойти в Ивано-Франковске рассказывают Советы 24.

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Дворец Потоцких

В Ивано-Франковске точно стоит посетить бывшую резиденцию польских магнатов Потоцких. А до 2000 года на ее месте был расположен военный госпиталь. Сейчас дворец находится в собственности города, поэтому здесь часто устраивают различные выставки и фестивали.



Дворец Потоцких в Ивано-Франковске / Фото Travel Guide

Бастион

Ивано-Франковск строился как военное укрепление от захватчиков, поэтому здесь вы можете найти немало необычных исторических зданий. А бастион – это не просто крепость, но и галерея, где вы также можете посетить рестораны и магазины – это еще даже не вспоминая о различных выставках.

Найти бастион можно по адресу улица Крепостная, 1.



В бастионе проводятся выставки / Фото Построено

Вовчинецкие горы

Об этих горах можно найти достаточно много легенд, поэтому лучшим временем для их посещения будет день. Ночью же здесь, по поверьям, можно встретить ужа с человеческой головой или даже крылатого змея.

Зато в современности и горах расположена замечательная зона отдыха, с которой открывается вид и на город, и на карпатские горы. Для того, чтобы добраться сюда, вам придется пройти или проехать от центра города примерно 7 километров.



На Волчинецких горах можно отдохнуть / Фото Карпатиум

Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы

Возможно, вам приходилось слышать легенду о чудотворной иконе, которая заплакала настоящими слезами – что же, она находится именно в этой церкви. Но сходить в собор стоит не только из-за иконы – вас поразит и внутреннее убранство храма.

Где поесть в Ивано-Франковске

Конечно, стоит посетить Ивано-Франковск не только ради исторических и архитектурных памятников, но и ради гастрономических экспериментов. В городе можно найти несколько заведений, которые имеют уже достаточно долгую историю и стали настоящей визитной карточкой Ивано-Франковска.

Прежде всего, вам стоит посетить "Пирожковую", которая расположена совсем рядом с центральной площадью. Готовят здесь пирожки еще с 1967 года. А фирменный "Франковский торт" можно попробовать в Delikacia, которая расположена по улице Независимой, 20.

Кухня и заведения Ивано-Франковска / YouTube Миша Кацурин

Среди новых заведений – "Space 100", который необычный не только приятными ценами, но и тем, что помогает развивать городские проекты и отдает на них 80% своей прибыли. За годы существования заведения он задонатил городу уже более 6 миллионов гривен.