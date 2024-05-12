В Одессу на один день: 4 места, которые стоит посетить

Одессу трудно сравнить с любым другим городом, а колорит сложно передать словами. Но для того, чтобы окунуться в архитектуру, историю и культуру города, нужно знать, куда именно можно пойти.

Одесса – это потрясающий портовый город, где можно насладиться не только пляжами и морем, но и десятками, даже сотнями архитектурных достопримечательностей. І Советы 24 подобрали несколько мест, которые точно стоит посетить.

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Городской сад

Это – одна из достопримечательностей внутри достопримечательности. Если вы будете прогуливаться по Дерибасовской улице, тогда не сможете миновать и самый старый в Одессе Городской сад, которому сейчас уже насчитывается более 200 лет.

Он сменил за это время немало названий, но сохранил замечательную атмосферу, из-за которой его и считают сердцем города. Здесь вы сможете прогуляться ухоженными аллеями и насладиться экзотическими растениями.

Греческая площадь

Это – старинная площадь, одна из старейших в городе. Она была так названа из-за того, что когда-то была местом поселка греков. Сегодня ее украшает архитектурный ансамбль из овального сооружения и двух полукруглых зданий.



Греческая площадь в Одессе / Фото Туристический портал города Одесса

Еще каких-то сто лет назад эта площадь была важным транспортным узлом. А вот сразу на месте старой трамвайной станции в городе установлен фонтан.

Одесский музей западного и восточного искусства

Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.

Здесь интересны не только памятники искусства, но и само здание, которое является памятником архитектуры Украины и было построено в середине 19 века. Интерьеры дворца украшены резьбой, лепниной и бронзовой фурнитурой.



В музее в Одессе можно увидеть много произведений искусства / Фото Локации в Украине

Одесские катакомбы

В Одессе достопримечательности можно найти не только в городе, но и под ним. И о зловещих и загадочных катакомбах слагают спарвдные легенды. Общая протяженность одесских катакомб – 2, 5 километра.