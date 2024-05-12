В Одесу на один день: 4 місця, які варто відвідати

Одесу важко порівняти з будь-яким іншим містом, а колорит складно передати словами. Та для того, щоб зануритися в архітектуру, історію та культуру міста, потрібно знати, куди саме можна піти.

Одеса – це приголомшливе портове місто, де можна насолодитися не тільки пляжами і морем, але і десятками, навіть сотнями архітектурних пам'яток. І Поради 24 підібрали кілька місць, які точно варто відвідати.

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Міський сад

Це – одна з визначних пам'яток всередині пам'ятки. Якщо ви будете прогуляюватися Дерибасівською вулицею, тоді не зможете проминути і найстаріший в Одесі Міський сад, якому зараз вже налічується понад 200 років.

Він змінив за цей час чимало назв, але зберіг чудову атмосферу, через яку його і вважають серцем міста. Тут ви зможете прогулятися доглянутими алеями та насолодитися екзотичними рослинами.

Грецька площа

Це – старовинна площа, одна із найстаріших у місті. Вона була так названа через те, що колись була місцем селища греків. Сьогодні її прикрашає архітектурний ансамбль з овальної споруди і двох напівкруглих будівель.



Грецька площа у Одесі / Фото Туристичний портал міста Одеса

Ще якихось сто років тому ця площа була важливим транспортним вузлом. А ось наразу на місці старої трамвайної станції у місті встановлено фонтан.

Одеський музей західного та східного мистецтва

Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.

Тут цікаві не тільки пам'ятки мистецтва, але і сама будівля, яка є пам'яткою архітектури України і була побудована в середині 19 століття. Інтер'єри палацу прикрашені різьбленнями, ліпниною та бронзовою фурнітурою.



У музеї в Одесі можна побачити багато творів мистецтва / Фото Локації в Україні

Одеські катакомби

У Одесі визначні пам'ятки можна знайти не тільки в місті, але і під ним. І про зловісні та загадкові катакомби складають спарвдні легенди. Загальна протяжність одеських катакомб – 2, 5 кілометра.