Куда пойти в Ровно: незабываемый маршрут на один день

Ровно – это город, где можно найти немало интересного и способов провести день, поэтому не стоит обходить его, если вы хотите путешествовать по Украине. Конечно, можно попытаться увидеть весь город за день, но лучше запланировать поездку на уикенд, чтобы точно ничего не пропустить.

К любой поездке нужно готовиться заранее – и не только купить билеты и сложить вещи, но и подумать о маршруте, чтобы не блуждать потом в неизвестном месте наугад. Поэтому Porady 24 подготовили перечень мест, которые точно стоит посетить.

Интересно Куда пойти с мамой в Киеве: подборка самых интересных мест

Парк исторической реконструкции "Городище Оствица"

Если вы хотите увидеть, как выглядели древнерусские городища, то вам точно будет интересен этот историко-культурный проект. Там вы можете увидеть реконструкцию архитектурного и культурного образа городища 11 – 12 века, что было расположено на левом берегу Басивкутского водохранилища.

В теплое время года также есть возможность попасть и на другие интересные события – фестивали и тому подобное. Здесь можно найти немало интересных мастер-классов по древним ремеслам и покататься на лодках.

Музей янтаря

Ровенский музей янтаря – это единственный подобный музей в Украине, и его открыли еще в 2010 году. Некоторые кусочки янтаря, представленные в коллекции, достигают 40 миллионов лет в древности. Здесь вы также найдете ювелирные изделия, предметы быта и тому подобное.

Кроме того, здесь вы можете найти и янтарную корону Украины. А если вас интересуют закристаллизованные в камни янтаря насекомые – то это одни из самых ценных экспонатов музея.



Музей янтаря в Ровно / Фото ТамТур

Зал камерной и органной музыки

Одна из давних традиций города – это органные концерты в Ровенской областной филармонии. Здесь вы не только насладитесь необычной музыкой, но и увидите уникальный орган фирмы Ригер-Клосс.

Аптека-музей

Если вас интересует история аптечного дела, то вам точно нужно посетить этот музей – здесь представлена не только старинная мебель, но и своя аптечная лаборатория. Среди достопримечательностей также и 100-летний кассовый аппарат, который помогает не только фиксировать продажи, но и вести оборот пациентов и открывать кредиты.



Аптек-музей в Ровно / Фото Вечернее Ровно