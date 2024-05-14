Куди піти у Рівному: незабутній маршрут на один день

Рівне – це місто, де можна знайти чимало цікавинок та способів провести день, тож не варто оминати його, якщо ви хочете подорожувати Україною. Звісно, можна спробувати побачити все місто за день, але найкраще запланувати поїздку на вікенд, аби точно нічого не пропустити.

До будь-якої поїздки потрібно готуватися заздалегідь – і не тільки купити квитки та скласти речі, але і подумати про маршрут, аби не блукати потім у невідомому місці навмання. Тож Поради 24 підготували перелік місць, які точно варто відвідати.

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Парк історичної реконструкції "Городище Оствиця"

Якщо ви хочете побачити, як виглядали давньоруські городища, то вам точно буде цікавий цей історико-культурний проєкт. Там ви можете побачити реконструкцію архітектурного та культурного образу городища 11 – 12 століття, що було розташоване на лівому березі Басівкутського водосховища.

У теплу пору року також є можливість потрапити і на інші цікаві події – фестивалі тощо. Тут можна знайти чимало цікавих майстер-класів зі стародавніх ремесел та покататися на човнах.

Музей бурштину

Рівненський музей бурштину – це єдиний подібний музей в Україні, і його відкрили ще 2010 року. Деякі шматочки бурштину, що представлені у колекції, сягають 40 мільйонів років у давнину. Тут ви також знайдете ювелірні вироби, предмети побуту тощо.

Окрім того, тут ви можете знайти і бурштинову корону України. А якщо вас цікавлять закристалізовані у камені бурштину комахи – то це одні із найцінніших експонатів музею.



Музей бурштину у Рівному / Фото ТамТур

Зал камерної та органної музики

Одна з давніх традицій міста – це органні концерти у Рівненській обласній філармонії. Тут ви не тільки насолодитеся незвичною музикою, але і побачите унікальний орган фірми Рігер-Клосс.

Аптека-музей

Якщо вас цікавить історія аптечної справи, то вам точно потрібно завітати до цього музею – тут представлені не тільки старовинні меблі, але і своя аптечна лабораторія. Серед пам'яток також і 100-річний касовий апарат, який допомагає не тільки фіксувати продажі, але і вести обік пацієнтів та відкривати кредити.



Аптека-музей у Рівному / Фото Вечірнє Рівне