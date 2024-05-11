Куда пойти в Славском: интересные места, которые не стоит пропускать

Славское - это идеальное село в Карпатах, если вы хотите совместить активный и пассивный отдых. И одно из главных его преимуществ - это чрезвычайно удобное транспортное расположение.

Славское интересно не только горами вокруг, но и другими интересными местами, которые можно посетить не только зимой, но и в теплое время года. Поэтому обратите внимание на наиболее популярные туристические места перед тем, как создать свой маршрут на день отдыха. Вот список от Советы 24.

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Гора Тростян



Гора Тростян в Славском / Фото Pexels

Самое популярное место в Славском – это гора Тростян, которая имеет высоту 1232 метра, и подняться на нее можно несколькими пешими маршрутами, и на каждом из них вы встретите невероятные пейзажи.

Также в течение всего года здесь работает кресельный подъемник, который упростит подъем на гору. А зимой здесь можно посетить горнолыжные трассы.

Церковь Сошествия Святого Духа

Эта церковь – это настоящий памятник бойковской культуры. Расположена она в селе Верхняя Рожанка, а на одном из деревянных элементов даже сохранилась надпись о том, что церковь была построена в июле 1804 года.

Сейчас и церковь, и колокольня относятся к национальным памятникам архитектуры.



В Славском нужно посетить церковь / Фото Вокруг

Крыивка

Если вы немного прогуляетесь до села Волосянка, там в урочище Мохнач вы сможете посетить настоящий тайник и окунуться в историю УПА. И вы можете не только рассмотреть тайник изнутри, но при желании и заночевать в нем.

Крепость Тустань

Возможно, вам придется немного изменить маршрут, но это того стоит, ведь вы сможете увидеть воочию памятник природы и археологии национального значения – Урицкие скалы.

В скалах есть вырубленные гроты, подземные ходы и колодцы. Расположена Тустань в 47 километрах от Славского.

Скалы Довбуша



Стоит посетить скалы Довбуша / Фото Дивись.info

Это – скально-черепной комплекс, который не только является уникальной природной достопримечательностью, но и исторической. Скалы расположены на высоте 668 метров над уровнем моря. Вход к скалам бесплатный, поэтому стоит отъехать на 51 километр от поселка, чтобы пройтись настоящими тропами опрышков.