В этом году Пасха приходится на 5 мая – идеальный день для поездки, ведь уже очень тепло, и вам не придется брать с собой слишком много вещей. Но если вы не хотите уезжать слишком далеко, тогда Porady 24 подобрали для вас список локаций недалеко от Львова и Киева.

Интересно Почему нельзя спать в пасхальную ночь: какая традиция с этим связана

Куда поехать на Пасху из Львова

Праздновать Пасху во Львове – это замечательная идея, но на самом деле областной центр – это только вершина айсберга. Сама же область также представляет немалый интерес для путешественника, ведь здесь можно найти множество интересных и небанальных локаций.

Подгорецкий замок

Вы можете посетить село Подгорцы. Замок, который здесь расположен, находится в упадке, и это совсем не отпугивает туристов. О замке даже ходит легенда: якобы бывший владелец крепости, князь Вацлав Ржевуский, замуровал в стенах свою же жену.

И вроде бы существуют даже фотодоказательства существования призрака. Но независимо от того, верите ли вы в паранормальное, замок, прежде всего, является серьезной исторической ценностью и прекрасным местом для посещения.

Золочевский замок

Это – музей-заповедник, и в нем представлены экспонаты Львовской академии искусств. И на территории вы можете найти не только бывшую резиденцию Якова Собеского, но и Китайский дворец, где расположен музей восточных культур.

Пещерный монастырь

Небольшое село Розгирче может похвастаться чрезвычайной достопримечательностью Украины – пещерным монастырем 15 века. Рядом с ним можно увидеть остатки древнего городища того же периода.

Впрочем, еще задолго до появления монахов здесь жили люди: четверть века назад ученые нашли здесь следы жизнедеятельности поселения, существовавшего в 8 – 7 веках до нашей эры.



Пещерный монастырь во Львовской области / Фото Доба.ua

Чертов камень

Это – природный памятник в поселке Подкамень Бродовского района. Высота этого камня – 16 метров, и от него, по словам местных, исходит невероятная энергетика.

Этой породе может быть до 15 миллионов лет, и камень мог образоваться еще на дне Сарматского моря, которое когда-то было в этих краях. А возле камня обнаружили следы языческих жертвоприношений, а также некоторые казацкие захоронения.



Чертов камень в поселке Подкамень / Фото Доба.ua

Куда поехать на Пасху из Киева

Киевщина также чрезвычайно богата природными и историческими достопримечательностями, поэтому если вы хотите на день выбраться из столицы и попутешествовать по области, вы легко найдете интересные места. И вот некоторые из них.

Богуславское гранитное обнажение

Этот знаменитый памятник природы расположен в городе Богуслав, который еще в 1032 году основал Ярослав Мудрый. Богуславская гранитная "яма" – это гранитный остров из валунов, хаотично, но очень красиво разбросаны между рукавами реки Рось. Возраст этих камней, по предположениям ученых, может достигать 2 миллиардов лет.

Также там вы можете наблюдать с высокими скалами высотой 10 – 12 метров, формирующих каньон, который тянется на полтора километра вперед.



Богуславское гранитное обнажение / Фото "Путешествуй по Киевщине"

Историко-этнографический музей "Украинское село"

Музей был создан с основной целью – восстановить у рядового украинца любовь к своим духовным корням: веры, народа, культуры и быта. Многие посетители отмечают, что место идеально подходит для отдыха с семьей. А рядом с музеем вы также найдете ботанический сад и зоопарк.

Дендрологический парк "Александрия"

Дендропарк "Александрия" – это не только старейший парк подобного типа в Украине, но и во всей Европе. Он был создан на реке Рось еще в 1788 году. Там вы можете насладиться водопадом, разнообразными растениями и красотой природы.