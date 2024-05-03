По народным верованиям, Пасхальная ночь является чудодейственной, пишут Porady 24. Воскресение Христово верующие будут праздновать 5 мая, а это значит, что пасхальная ночь приходится с субботы, 4 мая, на воскресенье.

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Почему нельзя спать в пасхальную ночь

Из-за комендантского часа многие храмы перенесли богослужения на утро, впрочем, если вам таки удастся попасть на Пасхальную службу, то стоит всю ночь молиться Богу и не спать до утра.

Пасхальная служба Божья длится всю ночь. Ее самый торжественный момент наступает в полночь, когда священник возвещает: "Христос воскрес", а все присутствующие отвечают: "Воистину воскрес". После службы процессия трижды обходит вокруг церкви – крестный ход, а затем начинается праздничное богослужение.



В некоторых регионах куличи святят утром после ночной службы Божьей / Фото Pinterest

Каждый человек должен попасть на пасхальное богослужение. Не у всех есть возможность попасть на службу, тогда в таком случае не ложитесь спать ночью, а посвятите время искренней молитве.

Рекомендуется попросить накануне Пасхи прощения у всех, кого вы обидели и помириться с людьми, с которыми длительное время вы находитесь в ссоре. Важно встретить светлый праздник Воскресения Христова с чистыми мыслями.