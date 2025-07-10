И самое приятное – сделать слайм можно самостоятельно дома, используя доступные ингредиенты. Как это сделать – расскажет 24 Канал.

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Что нужно для приготовления классического слайма

1 тюбик (100 миллилитров) канцелярского или прозрачного клея (PVA);

1/2 чайной ложки соды;

2 – 3 столовые ложки раствора для контактных линз (с борной кислотой или тетраборатом натрия);

Пищевой краситель (по желанию);

Глиттер, блестки или пенопластовые шарики – для эффекта.

Также стоит взять:

чистую миску;

ложку или шпатель;

герметичный контейнер для хранения.



Как сделать слайм в домашних условиях / Фото Unsplash

Пошаговая инструкция

1. Налейте клей в миску

Вылейте весь тюбик клея – это основа для вашего слайма.

2. Добавьте краситель

Капните несколько капель пищевого красителя, чтобы придать слайму желаемый цвет. Хорошо перемешайте.

3. Добавьте соду

Всыпьте пол чайной ложки соды и еще раз тщательно перемешайте. Она помогает активировать реакцию.

4. Добавьте раствор для линз

Постепенно вливайте раствор для контактных линз, перемешивая. Смесь начнет сгущаться и отлипать от стенок сосуда.

Важно! Если слайм слишком липкий – добавьте еще немного раствора для линз.

5. Замесите слайм руками

Когда масса уже держит форму – замесите ее руками, пока она не станет эластичной.

6. Декорируйте (опционально)

Можно добавить блестки, ароматизаторы или пенопластовые шарики для интересного эффекта.

Внимание! Безопасность – прежде всего, поэтому не давайте слайм детям в возрасте до 3 лет. Следите, чтобы ребенок не пробовал слайм на вкус. А после игры обязательно мойте руки.

Слайм – это не только игрушка, но и отличный способ провести время с детьми, поэкспериментировать и создать что-то собственноручно. Попробуйте приготовить слайм дома – это легко, весело и точно не оставит вас равнодушными!