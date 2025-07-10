И самое приятное – сделать слайм можно самостоятельно дома, используя доступные ингредиенты. Как это сделать – расскажет 24 Канал.
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Что нужно для приготовления классического слайма
- 1 тюбик (100 миллилитров) канцелярского или прозрачного клея (PVA);
- 1/2 чайной ложки соды;
- 2 – 3 столовые ложки раствора для контактных линз (с борной кислотой или тетраборатом натрия);
- Пищевой краситель (по желанию);
- Глиттер, блестки или пенопластовые шарики – для эффекта.
Также стоит взять:
- чистую миску;
- ложку или шпатель;
- герметичный контейнер для хранения.
Как сделать слайм в домашних условиях / Фото Unsplash
Пошаговая инструкция
1. Налейте клей в миску
Вылейте весь тюбик клея – это основа для вашего слайма.
2. Добавьте краситель
Капните несколько капель пищевого красителя, чтобы придать слайму желаемый цвет. Хорошо перемешайте.
3. Добавьте соду
Всыпьте пол чайной ложки соды и еще раз тщательно перемешайте. Она помогает активировать реакцию.
4. Добавьте раствор для линз
Постепенно вливайте раствор для контактных линз, перемешивая. Смесь начнет сгущаться и отлипать от стенок сосуда.
Важно! Если слайм слишком липкий – добавьте еще немного раствора для линз.
5. Замесите слайм руками
Когда масса уже держит форму – замесите ее руками, пока она не станет эластичной.
6. Декорируйте (опционально)
Можно добавить блестки, ароматизаторы или пенопластовые шарики для интересного эффекта.
Внимание! Безопасность – прежде всего, поэтому не давайте слайм детям в возрасте до 3 лет. Следите, чтобы ребенок не пробовал слайм на вкус. А после игры обязательно мойте руки.
Слайм – это не только игрушка, но и отличный способ провести время с детьми, поэкспериментировать и создать что-то собственноручно. Попробуйте приготовить слайм дома – это легко, весело и точно не оставит вас равнодушными!