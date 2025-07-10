І найприємніше – зробити слайм можна самостійно вдома, використовуючи доступні інгредієнти. Як це зробити – розкаже 24 Канал.

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Що потрібно для приготування класичного слайму

1 тюбик (100 мілілітрів) канцелярського або прозорого клею (PVA);

1/2 чайної ложки соди;

2 – 3 столові ложки розчину для контактних лінз (з борною кислотою або тетраборатом натрію);

Харчовий барвник (за бажанням);

Глітер, блискітки або пінопластові кульки – для ефекту.

Також варто взяти:

чисту миску;

ложку або шпатель;

герметичний контейнер для зберігання.



Як зробити слайм в домашніх умовах / Фото Unsplash

Покрокова інструкція

1. Налийте клей у миску

Вилийте весь тюбик клею – це основа для вашого слайму.

2. Додайте барвник

Капніть кілька крапель харчового барвника, щоб надати слайму бажаного кольору. Добре перемішайте.

3. Додайте соду

Всипте пів чайної ложки соди та ще раз ретельно перемішайте. Вона допомагає активувати реакцію.

4. Додайте розчин для лінз

Поступово вливайте розчин для контактних лінз, перемішуючи. Суміш почне згущуватись і відлипати від стінок посудини.

Важливо! Якщо слайм надто липкий – додайте ще трохи розчину для лінз.

5. Замісіть слайм руками

Коли маса вже тримає форму – замісіть її руками, поки вона не стане еластичною.

6. Декоруйте (опціонально)

Можна додати блискітки, ароматизатори або пінопластові кульки для цікавого ефекту.

Увага! Безпека – передусім, тож не давайте слайм дітям віком до 3 років. Стежте, щоб дитина не пробувала слайм на смак. А після гри обов'язково мийте руки.

Слайм – це не лише іграшка, а й чудовий спосіб провести час з дітьми, поекспериментувати та створити щось власноруч. Спробуйте приготувати слайм удома – це легко, весело і точно не залишить вас байдужими!