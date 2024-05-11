Куда сходить с мамой во Львове: 5 интересных и необычных мест

Уже в это воскресенье, 12 мая, отмечается День матери, и это - прекрасная возможность сходить с ней на прогулку и посетить новые места. И во Львове таких можно найти множество.

Львов – это город, который практически дышит историей, и здесь вы точно найдете немало исторических памятников, которые могут вас заинтересовать. На осмотр главных мест во Львове можно потратить дни, поэтому без хорошего путеводителя здесь не обойтись, и перечень важных мест собрали Советы 24.

Интересно Где погулять во Львовской области: перечень самых интересных мест

Львовская опера

Театр оперы и балета во Львове – это та достопримечательность, которую вам точно нужно посетить, пока вы находитесь в месте. Опера считается самой красивой среди театров не только Украины, но и Европы. Здание точно поразит вас своим величием и эффектностью.

Вы можете или посетить экскурсию оперным театром, или же сходить на спектакль.



Театр оперы и балета во Львове / Фото opera.lviv

Итальянский дворик

Если вы ищете тихое и уютное место во Львове – то вам нужно посетить Итальянский дворик, спрятавшийся среди дворца Корнякта. Он оформлен в стиле эпохи Возрождения и считается одним из самых романтических мест города.

Дворец Потоцких

Если вы хотите насладиться не только невероятной архитектурой и интересными интерьерами, но и произведениями искусства, тогда не обойдите своим вниманием дворец Потоцких. Передний фасад замка украшают кованые ворота, а сзади вы сможете насладиться живописной террасой.



Во дворце Потоцких можно увидеть экспозиции картин / Фото Lviv Travel

Ратуша

Во время первого визита во Львов, бесспорно, стоит осмотреть город и с высоты городской Ратуши. Ее высота – 65 метров, и здесь до сих пор работает городской совет и проходят заседания. Для подъема на смотровую площадку нужно преодолеть 350 деревянных ступенек, но вид точно того стоит.



С Ратуши открывается прекрасный вид / Фото Lviv Travel

Дом Ученых

Для того, чтобы найти его, вам нужно обойти главный корпус ЛНУ с правой стороны. Это – элегантное необарокковое сооружение, которое было возведено в 1898 году как Шляхетское казино. Если вы хотите почувствовать атмосферу светских приемов, балов и роскоши, тогда вам непременно нужно туда заглянуть.