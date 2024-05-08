Окрестности Львова окутаны прекрасными местами для отдыха, пишут Porady 24. Каждый найдет для себя место, в котором сможет насладиться природой или историческим наследием.

Читайте также Где поехать в мае в Украине: 6 удивительных мест

Для того, чтобы вы провели свой незабываемый уикенд, мы предлагаем вам лучшие локации, в которые вы можете наведаться с любимым человеком, семьей или друзьями.

Подгорецкий замок