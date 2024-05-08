Окрестности Львова окутаны прекрасными местами для отдыха, пишут Porady 24. Каждый найдет для себя место, в котором сможет насладиться природой или историческим наследием.
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Для того, чтобы вы провели свой незабываемый уикенд, мы предлагаем вам лучшие локации, в которые вы можете наведаться с любимым человеком, семьей или друзьями.
Подгорецкий замок
Это один из величайших образцов дворцово-парковой архитектуры XVII века, расположен примерно в 30 километрах от Львова. Замечательное место для любителей истории и архитектуры. Если вас привлекает архитектура и замки в целом, то советуем сразу наведаться в Подгорецкий монастырь, который расположен в селе Подгорцы, неподалеку от замка.
Сколевские Бескиды
В случае, если вам хочется убежать подальше от города на природу, рекомендуем отправиться в национальный природный парк "Сколевские Бескиды". Там вы можете заняться пешим туризмом, велоспортом или понаблюдать за птицами.
Славское
Этот курорт популярен не только для зимних видов спорта. В летний период вы найдете для себя множество хороших маршрутов для пеших или велосипедных прогулок.
Летом можно подняться на гору на канатной дороге / Фото Википедия
Дрогобыч
Этот город поразит своим неповторимым колоритом и богатой историей. Город известен своими красивыми улицами со старинной застройкой, которая сохранилась со времен Австро-Венгерской империи. Туристы приезжают в Дрогобыч ради спокойной атмосферы, неспешных прогулок, познавательных экскурсий в музеях и посещения галереи искусств.
Банановая ферма
В 10 километрах от Львова в селе Липники вы сможете найти для себя немного экзотики и прогуляться банановой фермой. В теплицах выращивается почти 30 видов тропических и экзотических растений. Вас ждет прогулка не только между банановыми деревьями. На ферме вы сможете увидеть деревья кумквата, инжира, папайи, лимонов, мандаринов и кофе.
Банановая ферма удивит и взрослых, и детей / Фото Superagronom
Парк "Уруру"
Развлекательный парк подарит незабываемые впечатления не только детям, но и взрослым. В этом месте можно по-настоящему отдохнуть и поразвлекаться по полной! Вас ждут огромные инсталляции динозавров, а на территории парк живут настоящие благородные олени.
Зоопарк "Лимпопо"
В селе Меденичи недалеко от Львова расположен зоопарк "Лимпопо", в котором можно увидеть немало животных: львов, тигров, рысей, лемуров, орангутангов, фламинго, капибаров и дикобразов. Все они живут в удобных вольерах, которые являются приближенными к естественным условиям.