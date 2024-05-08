Околиці Львова оповиті чудовими місцями для відпочинку, пишуть Поради 24. Кожен знайде для себе місце, в якому зможе насолодитися природою чи історичною спадщиною.
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Для того, щоб ви провели свій незабутній вікенд, ми пропонуємо вам найкращі локації, в які ви можете навідатися з коханою людиною, сім’ю чи друзями.
Підгорецький замок
Це один із найвидатніших зразків палацово-паркової архітектури XVII століття, розташований приблизно в 30 кілометрів від Львова. Чудове місце для любителів історії та архітектури. Якщо вас приваблює архітектура та замки загалом, то радимо одразу навідатися в Підгорецький монастир, який розташований в селі Підгірці, неподалік замку.
Сколівські Бескиди
У випадку, якщо вам хочеться втекти подалі від міста на природу, рекомендуємо відправитися в національний природний парк "Сколівські Бескиди". Там ви можете зайнятися пішим туризмом, велоспортом чи поспостерігати за птахами.
Славське
Цей курорт популярний не лише для зимових видів спорту. У літній період ви знайдете для себе безліч гарних маршрутів для піших чи велосипедних прогулянок.
Влітку можна піднятися на гору на канатній дорозі / Фото Вікіпедія
Дрогобич
Це місто вразить своїм неповторним колоритом та багатою історією. Місто відоме своїми красивими вулицями зі старовинною забудовою, яка збереглася з часів Австро-Угорської імперії. Туристи приїжджають у Дрогобич заради спокійної атмосфери, неспішних прогулянок, пізнавальних екскурсій в музеях та відвідування галереї мистецтв.
Бананова ферма
За 10 кілометрів від Львова у селі Липники ви зможете віднайти для себе трохи екзотики та прогулятися банановою фермою. У теплицях вирощується майже 30 видів тропічних та екзотичних рослин. Вас чекає прогулянка не лише поміж банановими деревами. На фермі ви зможете побачити дерева кумквату, інжиру, папаї, лимонів, мандаринів та кави.
Бананова ферма здивує і дорослих, і дітей / Фото Superagronom
Парк "Уруру"
Розважальний парк подарує незабутні враження не лише дітям, але й дорослим. У цьому місці можна по-справжньому відпочити та порозважатися наповну! На вас чекають величезні інсталяції динозаврів, а на території парк живуть справжні благородні олені.
Зоопарк "Лімпопо"
У селі Меденичі неподалік Львова розташований зоопарк «Лімпопо», в якому можна побачити чимало тварин: левів, тигрів, рисів, лемурів, орангутангів, фламінго, капібарів та дикобразів. Всі вони живуть у зручних вольєрах, які є наближеними до природних умов.