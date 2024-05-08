Околиці Львова оповиті чудовими місцями для відпочинку, пишуть Поради 24. Кожен знайде для себе місце, в якому зможе насолодитися природою чи історичною спадщиною.

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Підгорецький замок